In weniger als einem Monat steigt die Megashow WrestleMania 37 - in der Nacht zum Montag werden noch weitere Weichen gestellt.

Bei WWE Fastlane 2021, dem letzten Pay Per View vor dem Jahreshöhepunkt im April, entscheidet sich unter anderem, ob Titelverteidiger Roman Reigns oder Daniel Bryan als Universal Champion nach Tampa fährt und auf Royal-Rumble-Sieger Edge trifft.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches - und wie die Show für die deutschen Fans zu empfangen ist.

WWE Fastlane 2021 - die Matches:

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Daniel Bryan

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Bianca Belair & Sasha Banks

WWE Intercontinental Title Match: Big E (c) vs. Apollo Crews

WWE United States Title Match: Riddle (c) vs. Mustafa Ali

Drew McIntyre vs. Sheamus

Braun Strowman vs. Shane McMahon

Shinsuke Nakamura vs. Seth Rollins

Alexa Bliss vs. Randy Orton

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

Fastlane 2021 beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr. Die Übertragung in Deutschland läuft über das WWE Network, seit 2020 gibt es die Pay Per Views von WWE nicht mehr auf Sky.