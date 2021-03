Bei der Wrestling-Liga WWE ist es offenbar erneut zu einem größeren Corona-Ausbruch bekommen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten der Insider-Portale Fightful, Pro Wrestling Insider und Wrestling Observer gab es eine Reihe von Positivtests im Performance Center der Promotion in Orlando, die dieswöchige TV-Show des Drittkaders NXT am Mittwoch sei umgeplant worden, weil mehrere Aktive entweder selbst positiv getestet oder in Quarantäne seien.

Anzeige

In mehreren Berichten heißt es, dass handwerkliche Arbeiten am Ring am vergangenen Donnerstag - von den Nachwuchswrestlerinnen und -wrestlern selbst ausgeführt - Auslöser des Ausbruchs gewesen sein könnten. Mehrere der Beteiligten hätten dabei keine Maske getragen.

Die Shows des NXT-Kaders - in dem auch die deutschen WWE-Wrestler Alexander Wolfe, Marcel Barthel und ihr Südtiroler Partner Fabian Aichner aktiv sind - finden im Performance Center statt, auch Nachwuchstalente, die nicht aktiv bei NXT auftreten, sind in die Produktion involviert.

Mehrere Corona-Ausbrüche bei WWE

Der aktuelle Corona-Ausbruch bei WWE scheint mittlerweile der fünfte zu sein, einen besonders massiven mit angeblich rund 40 Fällen gab es im Sommer, bei dem die Liga wegen mangelnder Hygienevorkehrungen in die Kritik geraten war. Damals bestätigten die Producer Adam Pearce und Jamie Noble sowie die Interviewerinnen Kayla Braxton und Renée Young - die die Liga mittlerweile verlassen und Kritik am Umgang mit ihrer Erkrankung geübt hat -, dass sie betroffen waren, die Liga selbst hatte keine Fälle öffentlich gemacht.

Zuletzt wurden zu Beginn des Jahres Fälle bekannt, angeblich in Zusammenhang mit Silversterpartys, die von einigen WWE-Stars besucht worden wären - SmackDown-Wrestler Steve Cutler soll sich deswegen die Kündigung eingehandelt haben. Bestätigte Coronafälle in diesem Jahr waren Drew McIntyre (als erster und einziger von WWE selbst kommuniziert) und Reckoning von Retribution.