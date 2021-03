Ein "riesiger, riesiger Star" werde dem früheren Big Show Paul Wight von WWE zu All Elite Wrestling folgen - so hatte der aufstrebende Konkurrent es angekündigt.

Nun hat AEW enthüllt, um wen es sich handelt: Christian Cage!

Der langjährige Tag-Team-Partner des im vergangenen Jahr in den Ring zurückgekehrten Edge hatte erst vor kurzem, beim Royal Rumble 2021, ein Comeback bei WWE gefeiert.

Nun allerdings hat er sich entschieden, zu AEW zu gehen. Beim Pay Per View Revolution 2021 in der Nacht zum Montag unterschrieb er vor laufender Kamera einen Vertrag, der laut Ligaboss Tony Khan ein "mehrjähriger Deal" ist. Die Liga - die im Verlauf der vergangenen zwölf Monate auch mit Promi-Auftritten von Mike Tyson und zuletzt Shaquille O'Neal Aufmerksamkeit auf sich zog - hat damit ihren nächsten großen Coup gelandet.

Christian Cage wechselt nach Comeback bei WWE zu AEW

Der 47-Jährige, der 2014 aufgrund von Kopfverletzungs-Problemen unfreiwillig zurücktreten hatte müssen, hatte vor dem Rumble die ärztliche Freigabe für eine Ring-Rückkehr bekommen und dort als Überraschungsteilnehmer eine emotionale Reunion mit Edge absolviert.

Schon vor Revolution tauchten allerdings Berichte auf, dass er keinen Vertrag bei WWE unterschrieben hätte und daher der Überraschungs-Debütant sein könnte, den Wight bei seiner Ankunft angekündigt hatte. Wight und Christian waren noch im vergangenen Sommer gemeinsam bei WWE zu sehen, als sie Champion Drew McIntyre in dessen Fehde gegen "Legend Killer" Randy Orton zur Seite standen.

Es ist das zweite Mal, dass Christian neue Wege geht: Ende 2005 war er zum damaligen Hauptkonkurrenten TNA (Impact Wrestling) gewechselt, nachdem seine Karriere bei WWE ins Stocken geraten war. Bei TNA war er - mit dem Nachnamen Cage, den er nun auch wieder angenommen hat - erstmals zum World Champion aufgestiegen, was ihm dann später auch bei seinem WWE-Comeback 2009 gelang.

Bei AEW - wo am selben Abend auch der frühere TNA-Kollege Sting sein erstes Match bestritt - tauchte Cage nun mit einem Shirt auf, das den Schriftzug "Out. Work. Everyone." trug. Grob übersetzt: "Alle durch Arbeit überbieten" - offensichtlich eine programmatische Ansage und der Anspruch, an dem er sich trotz seines fortgeschrittenen Alters messen lassen will. Cages Auftritt kam ohne Worte aus, seine erste Promo-Ansprache hebt sich AEW offenbar für die TV-Show Dynamite am Mittwoch auf.

Auch Ethan Page mit Überraschungs-Debüt

Beim zweiten AEW-Debütanten der Nacht, dem Überraschungsteilnehmer des Leitermatches um eine Chance auf den TNT-Titel von Darby Allin, handelte es sich um den früheren Impact-Wrestler Ethan Page.

