Sein Wechsel von WWE zum aufstrebenden Rivalen AEW überraschte vergangene Woche die Wrestling-Welt. Nun verknüpfte Paul Wight - ehemals: The Big Show - sein Debüt beim Konkurrenten mit einer vollmundigen Ankündigung.

Bei der TV-Show Dynamite - das ein Wrestling-Match mit NBA-Ikone Shaquille O'Neal als Hauptattraktion hatte - stellte der selbst zu aktiven Zeiten rund 2,10 Meter große Wight sich offiziell vor. Der 49-Jährige sprach dabei in einem kurzen Interview mit Kommentator Tony Schiavone über die gemeinsame Vergangenheit bei der Liga WCW in den Neunzigern und seine Rolle als Kommentator der neuen Webshow "Dark: Elevation", bei der die jungen Talente der Liga im Vordergrund stehen sollen.

Wer folgt dem früheren Big Show zu AEW?

Am Ende stellte Wight aber in Aussicht, für die Fans von AEW die nächste "riesige Überraschung" in petto zu haben.

Bei der Großveranstaltung Revolution am Sonntag werde AEW eine "hall-of-fame-würdige Person" vorstellen und unter Vertrag nehmen, die eine "riesige Bereicherung" für die Liga sein werde. Wight vergrößerte das Rätsel, indem er anfügte: "Es ist ist nicht der, an den ihr denkt."

Wight trug bei seiner Vorstellung ein Shirt mit einem Seitenhieb auf Ex-Arbeitgeber WWE: Der doppeldeutige Schriftzug "No more BS" lässt sich lesen als "Kein Big Show mehr", aber auch als "Kein Bullshit mehr".