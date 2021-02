Nur zwei Monate nach ihrer Premiere an der Seite von Baron "King" Corbin hat WWE die "Knights of the Lone Wolf" offiziell gesprengt und eines der beiden Mitglieder gefeuert.

Wie die Wrestling-Liga in der Nacht zum Freitag mitteilte, ist Steve Cutler entlassen. Der äußerte sich in einer ersten Reaktion "geschockt" - kündigte aber sogleich an, seine Showkampf-Karriere trotzdem fortzuführen.

Steve Cutler bei WWE Teil der Forgotten Sons

Der 33 Jahre alte Cutler - bürgerlich: Stephen Kupryk - war seit 2014 unter WWE-Vertrag und spielte seine größte Rolle als Teil der Gruppierung The Forgotten Sons, die zwischen 2016 und 2020 beim NXT-Kader aktiv war. Verbindendes Element des Trios mit Wesley Blake und Jaxson Ryker war die gemeinsame Armeevergangenheit: Cutler war vor seiner Ringkarriere US-Marine und in Afghanistan im Einsatz.

Im Frühjahr vergangenen Jahres wurde das Bündnis zu SmackDown befördert, kurz darauf jedoch folgte ein Eklat: Ryker zog mit einer fragwürdigen Ansichten zur Black-Lives-Matter-Bewegung und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump viel Kollegenzorn auf sich - Cutler und Blake distanzierten sich, es war anscheinend auch der Grund für die Auflösung der Verbindung.

Ryker ist inzwischen als Partner von Elias bei RAW zu sehen, Cutler und Blake bekamen im Dezember eine neue Rolle als Lakaien von Corbin in dessen Fehde gegen Rey und Dominik Mysterio sowie Buddy Murphy.

Anfang Januar wurden Cutler und Blake jedoch stillschweigend aus dem Programm geschrieben - und für Cutler sieht WWE offensichtlich keine Verwendung mehr.