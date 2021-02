Weer geht als Champion in die WWE-Megashow WrestleMania 37? Wen fordert Royal-Rumble-Sieger Edge, wen Siegerin Bianca Belair? Die nächste WWE-Großveranstaltung No Escape 2021 am Sonntag dürfte Antworten geben - ist aber selbst von einigen Fragen begleitet.

Im Zentrum der Show stehen wie immer die No Escape Matches, in denen sich jeweils sechs Teilnehmer in einem Riesenkäfig messen, der den Ring umgibt. Auf dem Spiel stehen dort diesmal der WWE-Titel von Drew McIntyre und eine Titelchance gegen Universal Champion Roman Reigns - in einem Match, das noch am selben Abend steigen wird (Darum heißt WWE No Escape in Deutschland nicht Elimination Chamber).

Drew McIntyre und Roman Reigns riskieren ihre Titel

McIntyre bekommt es mit fünf ehemaligen WWE-Champions zu tun: AJ Styles, Jeff Hardy, Kofi Kingston, Randy Orton und Sheamus. Um das Titelmatch gegen Reigns bewerben sich Cesaro, Daniel Bryan, Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin und Sami Zayn.

Was die Show ansonsten bieten wird, ist Stand jetzt unklar: Zwei weitere Titelmatches waren zwar angekündigt worden - eines davon kann so aber definitiv nicht stattfinden, das andere womöglich auch nicht.

Lacey Evans, die eigentlich RAW-Damenchampion Asuka herausfordern sollte, ist schwanger und wird kein richtiges Match bestreiten können. Ungewiss ist außerdem der Status von Keith Lee, der in einem Dreikampf gegen US Champion Bobby Lashley und Riddle antreten soll. Lee fehlte bei RAW und sein Status für Sonntag wurde infrage gestellt, WWE gab als Grund die Folgen einer Attacke Lashleys in der Vorwoche an. Ob das die tatsächliche Ursache ist, ist unklar. Lee war gerade erst aus einer mehrwöchigen Pause zurückgekehrt, die offensichtlich mit der Corona-Infektion seiner Verlobten Reckoning (Mia Yim) zusammenhing.

Eine weitere Frage, die WWE-Fans beschäftigt ist die, ob es bei No Escape die seit Wochen durch Gefährtin Alexa Bliss angedeutete Rückkehr der Horror-Figur The Fiend geben wird. Das No-Escape-Match mit Rivale Orton - der das Alter Ego von Bray Wyatt bei TLC Ende 2020 in den vermeintlichen Feuertod geschickt hatte - böte sich dafür an.

WWE No Escape (Elimination Chamber) 2021 - die Matches:

WWE Title Elimination Chamber Match: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles vs. Jeff Hardy vs. Kofi Kingston vs. Randy Orton vs. Sheamus

Elimination Chamber Match: Cesaro vs. Daniel Bryan vs. Jey Uso vs. Kevin Owens vs. King Corbin vs. Sami Zayn

WWE Universal Title Match: Roman Reigns (c) vs. Cesaro/Bryan/Uso/Owens/Corbin/Zayn

WWE United States Title Match: Bobby Lashley (c) vs. Keith Lee vs. Riddle

Datum, Uhrzeit, TV, Livestream:

No Escape 2021 beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr. Die Übertragung in Deutschland läuft über das WWE Network, seit 2020 gibt es die Pay Per Views von WWE nicht mehr auf Sky.