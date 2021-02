Rückkehrer Edge, ein 47 Jahre altes Hall-of-Fame-Mitglied triumphierte - und auch sonst war der Royal Rumble der Männer geprägt von den Stars der Vergangenheit. Bei den Frauen dagegen stellte WWE die Weichen für die Zukunft.

Am Ende des großen Matches um einen Titelkampf bei WrestleMania 37 überließ die Wrestling-Liga zwei hoch gehandelten Performerinnen die Bühne, die in den Hauptshows RAW und SmackDown bislang noch keine Hauptrolle gespielt hatten: Rhea Ripley, die schon im vergangenen Jahr ein WrestleMania-Gastspiel gegen Charlotte Flair gab, und Bianca Belair - die dort erst vor weniger als einem Jahr ihr Hauptkader-Debüt gegeben hatte.

Belair durfte am Ende den Sieg davontragen und krönte damit ihren Aufstieg der vergangenen Monate.

Wer ist die Frau mit den bis an den Boden reichenden Haaren, die als Zopf gebunden im Ring auch als Schlagwaffe eingesetzt werden?

Bianca Belair bestach im Hürdenlauf und Crossfit

Die 31 Jahre alte Belair (bürgerlich: Bianca Nicole Blair Crawford) ist von der puren Athletik her eine der auffälligsten Erscheinungen bei WWE, geschlechterübergreifend. Sie war auf dem College eine herausragende Hürdenläuferin auf All-American-Niveau, war dann Fitnessmodel, Powerlifterin und Crossfit-Wettkämpferin. Letzteres musste sie aufgeben, weil sie am Tietze-Syndrom litt, einem Knorpelschaden an den Rippen.

WWE-Legende und Ex-Olympiagewichtheber Mark Henry - der durch seine Vergangenheit als Powerlifter auf Belair aufmerksam geworden war - vermittelte Belair ein Probetraining bei WWE, das sie bestand, 2016 unterschrieb sie einen Vertrag und ließ sich im Performance Center von WWE zur Wrestlerin umschulen.

Dass der Übergang von der Top-Athletin zur Top-Wrestlerin keinesfalls selbstverständlich ist, haben vor und nach Belair viele Beispiele gezeigt. Belair allerdings verinnerlichte die Eigenheiten des Gewerbes schnell und baute ihre sportlichen Anlagen zu einer glänzenden Mischung aus Ringhandwerk, Charisma, Redetalent und Esprit aus.

Eine zusätzliche Hilfe, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wurde die Integration ihres als Peitsche eingesetzten Zopfs in ihre Matches - eine kreative Eingebung von WWE-Trainerin Sarah Stock (Ob Belairs Haare komplett echt sind oder mit Extensions verlängert, ist ein Mysterium).

"The EST of WWE"

Als "EST of WWE" - das "EST" steht für die Superlative in FastEST, StrongEST, GreatEST - tat sie sich zunächst im NXT-Kader hervor, im Frühjahr 2020 wechselte sie in die Hauptshows und wurde dort einem größeren Publikum präsentiert.

Zunächst agierte sie dabei an der Seite des ebenfalls nach oben strebenden Tag Teams The Street Profits Angelo Dawkins und Montez Ford - Ford ist seit 2018 auch ihr Ehemann.

Belairs schneller Weg nach oben ist angeblich dadurch begründet, dass der ewige WWE-Boss Vince McMahon persönlich in hohem Maße von ihr überzeugt sein soll. Vor einigen Monaten begann WWE sie mit Videosegmenten, die ihre athletischen Fertigkeiten hervorkehrten, als Ausnahmeerscheinung zu pushen.

Nächster großer Moment bei WrestleMania 37

Auch in der jüngsten Fehde mit der etablierten Bayley spielten Belairs vielfältige Talente eine Rolle - in einem Hindernis-Parcours verblüffte sie die Fans unter anderem dadurch, dass sie 150-Kilo-Mann Otis auf ihren Schultern trug.

Beim Rumble punktete Belair nun vor allem durch die mitreißende Schlusssequenz mit Ripley und auch durch ihren sympathisch-emotionalen Auftritt danach, als echte Tränen sie überkamen. Man sah, wie viel Herzblut sie für das Wrestling entwickelt hat.

Bei WrestleMania wird Stand jetzt nun entweder die Japanerin Asuka (RAW) oder Sasha Banks (SmackDown) ihre Gegnerin in dem Titelmatch sein, ebenfalls zwei Elite-Performerinnen. Belair wird eine gute Gelegenheit bekommen zu unterstreichen, dass ihr die Zukunft gehört.