Überraschender Personal-Coup für den WWE-Herausforderer: All Elite Wrestling hat dem Marktführer einen langjährigen Topstar abspenstig gemacht!

Paul Wight, viermaliger WWE und World Champion als The Big Show, hat bei AEW einen "Langzeitvertrag" unterschrieben und geht damit im Alter von 48 Jahren unvermutet nochmal neue Wege.

Wight soll bei AEW verschiedene Rollen ausfüllen, in der offiziellen Mitteilung wird aber ausdrücklich betont, dass der 2,10-Meter-Hüne beim neuen Arbeitgeber weiter beziehungsweise wieder in den Ring steigen wird.

Lange Karriere bei WWE

Wight feierte in den Neunzigern als The Giant beim früheren WWE-Rivalen WCW sein Debüt auf großer Bühne, inszeniert als Sohn des legendären Andre the Giant und neuer Rivale für dessen alten Feind Hulk Hogan.

Es entwickelte sich eine langlebige Karriere, die Wight 1999 zur damaligen WWF führte, wo er zahlreiche Titel hielt und große Matches bestritt: Bei der Megashow WrestleMania stand er unter anderem mit The Rock, dem Undertaker, John Cena und Box-Superstar Floyd Mayweather im Ring.

Aus Alters- und körperlichen Gründen waren Big Shows aktive Einsätze zuletzt seltener geworden, präsent aber war er bis zuletzt geblieben: Nach WrestleMania 36 im vergangenen Jahr war er erster Herausforderer des neuen Champions Drew McIntyre, im Sommer war er ein Teil der Fehde Randy Ortons gegen McIntyre und diverse WWE-Legenden.

Dass der stets als anerkannte Größe geltende Wight nun nach über 20 Jahren die Seiten wechselt, ist bemerkenswert und dürfte WWE schmerzen - auch in der Art und Weise.

Paul Wight sieht AEW schon als "beste Liga im Wrestling"

Wight lobt AEW, dass "großartig", was die Anfang 2019 formierte Liga innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt hätte.

AEW-Chef Tony Khan erklärt in der Mitteilung, dass Wight gewechselt sei, weil er AEW "für die beste Liga im Wrestling" halte und nun helfen wollen, sie weiter voranzubringen, "im Ring als Wrestler und außerhalb als Kommentator, Moderator und Botschafter". Konkret angekündigt ist eine Kommentatorenrolle in einer neuen Webshow namens "AEW Dark: Elevation" und ein erster Auftritt bei Dynamite in der Nacht.

Vor Wight hatten unter anderem schon sein früherer Partner Chris Jericho, Jon Moxley (Dean Ambrose) und zuletzt Altstar Sting WWE zu Gunsten des ambitionierten Startups hinter sich gelassen.

Big Show verlässt WWE zum zweiten Mal

Wight verlässt WWE nicht zum ersten Mal: 2007 ging er zwischenzeitlich und versuchte sich vergeblich an einer zweiten Karriere als Boxer. Damals ging er auch in Memphis für ein nicht von WWE organisiertes Match gegen Weggefährte Hulk Hogan fremd (der bei AEW wegen seines Rassismus-Skandals unerwünschte Person ist).

Damals kehrte Wight schnell zurück zu WWE - wonach es nun nicht aussieht.