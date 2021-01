WWE-Chef Vince McMahon trauert um seinen älteren Bruder.

Rod McMahon, der in dem von Vater Vince Sr. gegründeten Wrestling-Imperium nie eine Rolle gespielt hatte, ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 77 Jahren verstorben, wie nun durch eine öffentliche Traueranzeige seiner Hinterbliebenen bekannt geworden ist. Rod war am 12. Oktober 1943 geboren worden, knapp zwei Jahre vor Vince.

Vinces Bruder Rod McMahon hielt sich vom Wrestling fern

Die McMahon-Familie hat sich seit über 100 Jahren dem Showkampf-Gewerbe verschrieben: Großvater Roderick Jess McMahon hatte im Jahr 1915 seine erste Wrestling-Show veranstaltet, Vater Vince Sr. gründete 1963 die damalige World Wide Wrestling Federation (WWWF), die der jüngere Vince in den Achtzigern mit Hulk Hogan als Aushängeschild zum globalen Phänomen machte.

Rod McMahon dagegen baute sich ein eigenes Leben fernab der Branche auf, er gründete 1987 ein Familienunternehmen in der Metallbranche und lebte mit seiner Familie in Texas.

Im Jahr 2017 hatte ein früherer WWE-Autor enthüllt, dass "Rod McMahon" einmal zumindest indirekt eine Rolle bei WWE hätte spielen sollen: In der großen Story um den vermeintlichen Explosions-Tod Vince McMahons wäre die Einführung einer Figur eines McMahon-Bruders namens Roderick geplant gewesen. Es kam nie dazu, weil die reale Tragödie um den Mord von WWE-Wrestler Chris Benoit an Frau und Kind die Liga bewog, die Story abzubrechen.

Der reale Rod McMahon hinterlässt neben Bruder Vince seine Ehefrau Jamice, mit der er über 50 Jahre verheiratet war, zwei Söhne, sechs Enkelkinder und seine Mutter. Victoria Askew, die Witwe von Vince McMahon Sr. und Mama von Vince Jr. ist im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden.