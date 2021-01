Ein rätselhafter Ausfall hat das erste Wrestling-Gastspiel von AEW-Champion Kenny Omega bei der Liga Impact überschattet.

Omega, dessen Heimatpromotion gerade eine ligenübergreifende Fehde mit dem ehemaligen TNA inszeniert, hätte bei der Veranstaltung Hard to Kill eigentlich mit den früheren WWE-Stars Karl Anderson und Luke Gallows gegen Rich Swann und die Motor City Machine Guns Chris Sabin und Alex Shelley antreten sollen.

Shelley allerdings fehlte kurzfristig - und ließ die Fans über die genauen Umstände im Unklaren. Eine Videobotschaft, die Impact veröffentlichte, warf mehr Fragen auf als sie beantwortete.

Alex Shelley muss passen - Kenny Omega pinnt Rich Swann

Der 37 Jahre alte Shelley - langjähriger Pfeiler der Independent-Szene, bei TNA früher kongenialer Partner von Legende Kevin Nash und im vergangenen Jahr auch bei WWE im Einsatz - sprach von einer Situation, "die außerhalb unserer Kontrolle liegt". Er erklärte, dass er nicht mit Corona infiziert sei und auch nicht "orthopädisch verletzt", es gebe aber eine "komplexe" Gemengelage und die Liga tue "ihr Möglichstes in Sachen Vorsichtsmaßnahmen, so dass bei Hard to Kill niemand in Gefahr ist".

Shelley bat die Fans und die anderen Beteiligten des Matches um Entschuldigung, versicherte aber, dass er wiederkommen werde.

In dem Match wurde Shelley dann von Wrestler-Kollege Moose ersetzt, Omega und die "Good Brothers", die in dieser Woche auch schon bei AEW zusammen im Einsatz waren, besiegten das Gegnertrio. Omega pinnte dabei Impact-Champion Swann mit dem One-Winged Angel - ein Einzelduell um Swanns Titel deutet sich an.

Matt Cardona (Zack Ryder) debütiert bei Impact

Eine weitere neue Entwicklung bei Impact: Matt Cardona, der ehemalige Zack Ryder von WWE, feierte ein Überraschungsdebüt und besiegte Ace Austin durch Disqualifikation, als Madman Fulton ihn angriff.

Cardona war nach seiner Entlassung bei WWE bei AEW aufgetaucht und bestritt mehrere Matches, eine feste Verpflichtung war jedoch nicht verkündet worden. Ob Cardona - der ein guter Freund von AEW-Co-Chef Cody Rhodes ist - tatsächlich nun stattdessen bei Impact untergekommen ist oder der Auftritt eine Rolle in der Fehde mit AEW spielen wird, muss sich zeigen.