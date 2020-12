Mit einer ungewohnt vollgepackten Festtagsshow hat die Wrestling-Liga WWE das Jahr für die Zuschauer der TV-Show Friday Night SmackDown ausklingen lassen.

In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag standen in der vorab aufgezeichneten Episode gleich drei Titel auf dem Spiel, auch Universal Champion Roman Reigns trat nach dem TLC-Spektakel gegen Kevin Owens erneut gegen seinen Rivalen an - diesmal in einem Steel Cage Match, das erneute Eingriffe von Reigns' Neffen Jey Uso theoretisch hätte ausschließen sollen.

SPORT1 fasst die Highlights der Show zusammen:

- Gleich zu Beginn der Show stieg das Reigns-Owens-Match, in dem der "Big Dog" einmal mehr auf unrühmliche Weise seinen Titel verteidigte: Uso konnte zwar nicht in den Käfig eindringen, Owens aber von außen mit Handschellen ans Gitter fesseln. Das gab Reigns die Möglichkeit den Käfig zu verlassen und damit Champion zu bleiben.

- Die frisch gekürten Damenchampions Asuka und Charlotte Flair, eigentlich bei der Montagsshow RAW beheimatet, setzten ihre Titel gegen gleich zwei Teams aufs Spiel: SmackDown-Damenchampion Sasha Banks und Bianca Belair sowie deren Rivalinnen Carmella und Bayley. Asuka und Flair triumphierten in dem Elimination Match, indem sie am Ende Banks und Belair ausschalteten. Flair pinnte die von der schon ausgeschiedenen Bayley abgelenkte Belair mit der Natural Selection.

- Publikumsliebling Daniel Bryan besiegte Jey Uso mit dem Running Knee - und meldete seine Teilnahme am Royal Rumble 2021 an. Eine weitere Neuigkeit, die verkündet wurde: Seth Rollins kehrt kommende Woche nach abgeschlossener Babypause mit seiner Verlobten Becky Lynch zurück.

- Zum Abschluss der Show gab es das für Weihnachtsshows übliche Happy End für die Fans: Publikumsliebling Big E - seit der im Draft erzwungenen Trennung von seinen New-Day-Partnern Kofi Kingston und Xavier Woods auf sich gestellt - entthronte Intercontinental Champion Sami Zayn und gewann seinen ersten WWE-Einzeltitel seit sechseinhalb Jahren. Das Match war ein Lumberjack Match, in dem um den Ring herum andere Wrestler postiert waren, die verhindern sollten, dass das Match - wie das erste zwischen den beiden - durch Auszählen enden sollte. Am Ende verhinderten dann auch die von Apollo Crews angeführten Publikumslieblinge unter den Lumberjacks, dass Zayn flüchtete. Nachdem Big E ihn mit dem Big Ending besiegte, feierte er mit seinen Sympathisanten.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 25. Dezember 2020:

WWE Universal Champiosnhip Steel Cage Match: Roman Reigns (c) besiegt Kevin Owens

WWE Women's Tag Team Championship: Asuka & Charlotte Flair (c) besiegen Bayley & Carmella, Bianca Belair & Sasha Banks

Daniel Bryan besiegt Jey Uso

Intercontinental Championship Lumberjack Match: Big E besiegt Sami Zayn (c) - TITELWECHSEL!