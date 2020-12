Fünf Monate nach der Inszenierung von Rey Mysterios vermeintlich verlorenem Auge hat WWE erneut mit einem Horror-Schocker verstört.

Das "Firefly Inferno Match" zwischen Randy Orton und dem unheimlichen Maskenmann The Fiend wurde bei der Großveranstaltung Tables, Ladders & Chairs (TLC) 2020 - bei der eigentlich die namensgebende Matchart im Vordergrund steht - mit einer Einlage beendet, die es bei der Wrestling-Liga so ebenfalls noch nicht zu sehen gab (WWE TLC 2020 - das waren die weiteren Highlights).

An sich war der Kampf mit dem Feuermotiv keine Neuheit, das "Inferno Match" mit dem Ziel, den Gegner in Brand zu stecken, hatte unter anderem schon eine Schlüsselrolle in der Mystery-Fehde zwischen dem Undertaker und Kane gespielt, der "Dead Man" hatte in zwei Aufeinandertreffen einmal den Arm und einmal das Bein seines Story-Bruders in Flammen aufgehen lassen - der unter seinem Ganzkörperanzug einen Feuerschutz verborgen hatte.

Diesmal setzte WWE noch einen drauf.

Randy Orton steckt The Fiend in Brand

Orton trat in Straßenkleidung statt wie üblich mit freiem Oberkörper und in Shorts zu dem Match an, womit WWE für erfahrene Fans einen "Spoiler" vermied: Es wäre sonst offensichtlich gewesen, dass nur der Fiend mit seinem Ringanzug das Match hätte verlieren können.

Am Ende des Kampfs, bei dem das Feuer diesmal - Corona machte es möglich - an der Absperrung zum unbesetzten Zuschauerbereich loderte, setzte der Fiend seinen Finisher, den Aufgabegriff Mandible Claw an und schob Orton in Richtung der Flammen (Die unglaubliche Geschichte, wie ein berühmter Mordfall den Fiend-Finisher inspirierte).

Orton jedoch drehte das Momentum, das maskierte Alter Ego von Bray Wyatt landete selbst im Feuer, begann zu brennen und verlor damit das Match. Ein brennende Fiend hörte jedoch nicht auf, Orton nachzustellen, bis ihn jedoch schließlich die Kraft verließ und er im Ring liegen blieb.

Das eigentliche Finale folgte dann erst: Orton nahm sich mit einem bösen Blick einen Benzinkanister, leerte ihn über seinem Rivalen aus und warf ein brennendes Streichholz in die Szenerie.

Offensichtliche Hoffnung auf Quotenschub für kriselndes RAW

In den Sekunden, bevor der finale Effekt gezündet wurde, war durch eine etwas zu lange Kamera-Einblendung offensichtlich, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch eine kostümierte Attrappe im Ring lag, die dann komplett niederbrannte. Gemäß WWE-Drehbuch dürfte das Überstehen des vermeintlichen Feuertods aber wohl als weiterer Beleg für die paranormalen Fähigkeiten des Fiend dienen, der wie der in diesem Jahr wohl endgültig zurückgetretene Taker als mystischer Übermensch dargestellt wird.

Die heftige Schock-Inszenierung, die WWE ihm nun auf den Leib geschrieben hat, folgt womöglich nicht zufällig auf eine RAW-Ausgabe, die eine historisch schwache Quote verzeichnete und in der Kernzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar unter dem Zuschauerniveau blieb, das der aufstrebende Rivale AEW in den Wochen davor mit den ersten beiden Auftritten der von WWE abgeworbenen Legende Sting gehabt hatte.

Der Cliffhanger des kurzfristig angesetzten Orton-Fiend-Matches lenkt nun den Blick darauf, wie genau es beim nächsten RAW heute Nacht weitergehen wird.

Lesen Sie hier den Bericht zu den weiteren Geschehnissen bei TLC.

Die Ergebnisse von WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2020:

WWE Championship TLC Match: Drew McIntyre (c) besiegt AJ Styles, The Miz (der seinen Money-in-the-Bank-Koffer einlöste)

WWE SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) besiegt Carmella

WWE RAW Tag Team Championship: The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin) besiegen The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) - TITELWECHSEL!

WWE Women's Tag Team Championship: Asuka & Charlotte Flair besiegen Nia Jax & Shayna Baszler (c) - TITELWECHSEL!

WWE Universal Championship TLC Match: Roman Reigns (c) besiegt Kevin Owens

Firefly Inferno Match: Randy Orton besiegt The Fiend