Tische, Leitern, Stühle - und diesmal auch Feuer!

Für die eigentlich ohnehin schon auf Spektakel angelegte Großveranstaltung TLC (Tables, Ladders & Chairs) dreht WWE heute Nacht noch mehr an der Effektschraube: In dieser Woche wurde neben den beiden großen Titelmatches noch ein "Firefly Inferno Match" zwischen Randy Orton und der Horror-Figur The Fiend alias Bray Wyatt angesetzt. Ziel des Kampfes: den Gegner in Brand zu stecken.

Anzeige

Es ist nicht das erste derartige Match bei WWE, in der "Attitude Era" feierte es seine Premiere als Zuspitzung der Fehde zwischen den Mystery-Charakteren The Undertaker und Kane. Beide Duelle liefen in einem mit Feuer umgebenen Ring ab und endeten damit, dass der Taker seinen Bruder unter Feuer setzte, einmal seinen Arm, einmal sein Bein. Möglich machte den Stunt der Ganzkörperanzug Kanes, unter dem ein Feuerschutz verborgen werden konnte.

Ein weiteres Inferno Mach gab es 1999 zwischen Kane und Triple H, zuletzt noch einmal zwischen Kane und seinem damaligen Rivalen Montel Vontavious Porter (MVP).

Das erste Inferno Match ohne Beteiligung der "Big Red Machine" wurde bei der vergangenen Ausgabe von Monday Night RAW eingeleitet, als Orton Wyatt in eine Kiste sperrte und sie anzündete. Aus der brennenden Kiste erhob sich dann Wyatts maskiertes Alter Ego und ging auf Orton los.

In den beiden anderen Hauptkämpfen treffen Universal Champion Roman Reigns auf Kevin Owens und WWE-Champion Drew McIntyre auf AJ Styles. Beide Titelduelle sind TLC-Matches, in denen der Einsatz der drei oben genannten Gegenstände erlaubt sind - ebenfalls eine Schöpfung der Attitude Era, damals debütiert in der Tag-Team-Titelfehde zwischen Edge und Christian, den Hardy Boyz und den Dudley Boyz.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

SPORT1 gibt den Überblick über die Card der Show - und wie sie zu verfolgen ist.

Die Matches bei WWE Hell in a Cell 2020:

WWE Universal Championship TLC Match: Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

WWE Championship TLC Match: Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

Firefly Inferno Match: The Fiend vs. Randy Orton

WWE SmackDown Women's Championship: Sasha Banks (c) vs. Carmella

WWE Women's Tag Team Championship: Nia Jax & Shayna Baszler vs. Asuka und eine Mystery-Partnerin

WWE RAW Tag Team Championship: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) vs. The Hurt Business (Cedric Alexander & Shelton Benjamin)

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

TLC startet in der Nacht zum Montag um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network, der exklusiven Heimat der WWE-Großveranstaltungen, seit Sky nicht mehr überträgt.