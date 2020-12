Die letzte Ausgabe der WWE-Show NXT im Jahr 2020 stand im Zeichen einer Award-Vergabe - und des Hypes für die nächste größere Show, dem Jahresauftakt "New Years Evil", kommende Woche.

Johnny Gargano bricht den Fluch

Im Hauptkampf der Show - wie RAW mit einer Gedenkgrafik für den verstorbenen Brodie Lee (Luke Harper) eröffnet - versuchte Leon Ruff den North American Title von Johnny Gargano zurückzugewinnen. In einem hart umkämpften Aufeinandertreffen konnte Gargano den schmächtigen Underdog diesmal jedoch besiegen.

Gargano feierte den Sieg wie einen gewonnen WrestleMania-Main-Event, denn bislang hatte Gargano all seine Einzeltitel bei NXT bei der ersten Verteidigung verloren, er gab sie in der Vergangenheit direkt an Adam Cole, Velveteen Dream und Leon Ruff weiter.

Austin Theory, Mitglied von Garganos Gruppierung erinnerte "Johnny Wrestling" vor dem Match an diesen intakten Fluch und sorgte somit für Unsicherheit beim Champion. Diese Begegnung und die Kür von Theory zum "Future Star of NXT" deuteten darauf hin, dass der Zusammenschluss der beiden in einem Bruch münden könnte.

Damian Priest und Karrion Kross zerstören die Arena

Finn Balor sprach vor dem Titelmatch nächste Woche mit seinem Kontrahenten Kyle O'Reilly. Der NXT-Champion wolle sich nächste Woche dafür revanchieren, dass O'Reilly ihm bei ihrem letzten Duell den Kiefer gebrochen hatte und er seitdem mit drei Platten im Mund herumlaufe. O'Reilly antwortete, dass es ihm darum gehe, zu zeigen, dass er mit den besten NXT-Stars mithalten könne und nach 15 Jahren als Wrestler endlich den Gipfel erklimmen werde.

Bevor die Situation jedoch eskalieren konnte, wurden die Kontrahenten von Karrion Kross und seiner Begleiterin Scarlett unterbrochen. Als Scarlett anmerkte, dass der Gewinner des Matches nur ein Platzhalter für Kross sei, tauchte plötzlich Damian Priest direkt hinter dem ehemaligen NXT Champion auf.

Ohne dass einer der Kontrahenten die Oberhand gewinnen konnte, prügelten sie sich durch die Arena. Dabei zerstörten sie Plexiglasscheiben und zum Abschluss einen Tisch, durch den sich beide gegenseitig beförderten.

Gewinner der NXT Year End Awards:

Wie mittlerweile üblich wurden in der letzten Sendung des Jahres zudem die NXT Year End Awards vergeben. Die Gewinner sind:

Breakout Star of the Year: Shotzi Blackheart

Tag Team of the Year: Undisputed Era

Rivalry of the Year: Adam Cole vs. Pat McAfee

Male Competitor of the Year: Adam Cole

Female Competitor of the Year: Io Shirai

Event of the Year: NXT TakeOver: WarGames

Future Star of NXT Award: Austin Theory

Match of the Year: Finn Balor vs Kyle O'Reilly um die NXT Championship

Overall Competitor: Io Shirai

Die Ergebnisse von WWE NXT am 30.12.2020

Bronson Reed besiegt Isiah "Swerve" Scott

The Grizzled Young Veterans besiegen Breezango

Mercedes Martinez besiegt Valentina Feroz

Pete Dunne besiegt Roderick Strong

Lucha House Party besiegt Legado Del Fantasma

NXT North American Championship Match: Johnny Gargano (c) besiegt Leon Ruff