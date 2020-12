Jeweils mehrere Monate lang musste WWE verletzungsbedingt auf den amtierenden Champion des NXT-Kaders als auch auf dessen Vorgänger verzichten: Nun stehen sowohl Finn Balor als auch Karrion Kross vor ihrem Ring-Comeback.

Titelträger Balor, der seit Oktober wegen eines komplizierten Kieferbruchs, den er sich in dem körperbetonten Duell mit Kyle O'Reilly zugezogen hatte, kein Match mehr bestreiten konnte, eröffnete die dieswöchige TV-Show von NXT nach den spektakulären War Games am Sonntag und kündigte seine Ring-Rückkehr an.

Finn Balor begegnet Scarlett - Karrion Kross folgt

Zu ihm gesellten sich sowohl O'Reilly als auch Pete Dunne und Damian Priest, die ebenfalls Ansprüche auf ein Titelmatch anmeldeten. Beim Verlassen des Rings begegnete der frühere Universal Champion dann auch noch Scarlett, der Freundin von Kross, die Vorbotin von dessen Rückkehr war.

Der mit einem dunklen Charakter als apokalyptischer Reiter spektakulär inszenierte Kross hatte im Sommer den kurz darauf zu RAW aufgestiegenen Keith Lee bezwungen und sich zum Champion gekrönt, sich dabei aber an der Schulter verletzt und den Titel sofort wieder abgeben müssen.

Dass er nun wieder danach greift, ist zu erwarten, zunächst aber nahm er später in der Show Priest vor, dem er eine brutale Abreibung verpasste und mit einer Powerbomb durch einen Tisch schleuderte.

Es deutet sich an, dass Kross bei der nächsten größeren Show - dem TV-Special "New Year's Evil" am 6. Januar erstmal gegen Priest antritt und gegen Balor ein oder mehrere andere Herausforderer zum Zug kommen - oder aber auch, dass alle genannten Wrestler einen Fünfkampf um den Titel bestreiten.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 9. Dezember 2020:

Jake Atlas besiegt Isaiah "Swerve" Scott

The Grizzled Young Veterans besiegen Ever-Rise, Imperium

Tommaso Ciampa besiegt Cameron Grimes

Pete Dunne besiegt Killian Dain

Raquel Gonzalez besiegt Ember Moon