Für WWE stand er bei WrestleMania schon einmal in Ring, nun nimmt das nächste Showkampf-Gastspiel von NBA-Legende Shaquille O'Neal Formen an.

Nach monatelangen Andeutungen, dass Shaq bei der Liga All Elite Wrestling (AEW) - wo zuletzt auch schon Box-Ikone Mike Tyson handgreiflich mitgemischt hatte - einen Kampf bestreiten will, wurde der Aufbau nun bei der TV-Show Dynamite vorangetrieben, erstmals mit O'Neal persönlich.

Der viermalige NBA-Meistercenter und legendäre Weggefährte des verstorbenen Kobe Bryant bei den Los Angeles Lakers wurde bei Dynamite von Kommentator Tony Schiavone interviewt, in Anwesenheit von Brandi Rhodes, der Ehefrau von Wrestler und AEW-Co-Chef Cody Rhodes.

Ein Thema des Gesprächs waren die Auftritte von Ex-Basketballerin und -Model Jade Cargill, die sich bei AEW als Verbündete O'Neals vorgestellt hatte. O'Neal bestätigte, dass er und Cargill eine Vorgeschichte hätten, dass er aber nicht gebilligt hätte, dass sie vor einigen Wochen auf Brandi Rhodes losgegangen war. O'Neal stellte auch einige Twitter-Streitigkeiten mit Cody Rhodes als reine Frotzeleien dar, er wolle ihm nichts Böses, respektiere ihn und seine Familie.

Letztlich platzierte O'Neal dann aber doch einen verbalen Hieb: Er riet Brandi, Cargill genau zu studieren, während sie sich von der Attacke erhole, sie könnte von ihr noch was lernen.

Brandi ließ sich das nicht gefallen: Sie schüttete eine Flasche Wasser in O'Neals Gesicht und beschimpfte ihn als "zu groß geratenes A....loch".

Es sieht alles danach aus, als ob diese Fehde auf ein Mixed-Match zwischen O'Neal und Cargill sowie den Eheleuten Rhodes zu Beginn des kommenden Jahres hinauslaufen wird.

Die weiteren Highlights:

- Nach seinem Debüt für AEW vergangene Woche meldete sich Legende Sting erstmals zu Wort. In einem Interview im Ring, zu dem ihm Schiavone und Cody Rhodes mit einem warmen Empfang begrüßten, ließ der Stinger erneut auf sehr sehenswerte Art und Weise seine charismatische Aura wirken, ließ sich aber nur Andeutungen entlocken, was er nun vorhat. Er deutete etwa auf den - wie einst er selber bei WCW - einsam im Publikum sitzenden TNT-Champion Darby Allin und hielt fest, dass ihm hier etwas bekannt vorkomme, ein weiterer Hinweis, dass Top-Talent Allin eine gewichtige Rolle in den Plänen spielen wird, die AEW für Sting hat (Darby Allin: Warum der Hoffnungsträger von AEW drei Jahre obdachlos war).

- Der neue World Champion Kenny Omega und der nun als sein Manager antretende Don Callis unterstrichen ihre neuen Schurkenrollen mit einem Großkotz-Auftritt. Nach einer Ankunft im Hubschrauber erzählten die beiden ähnliche Dinge wie am Tag zuvor bei ihrem Crosspromo-Auftritt bei der von Callis mitgeführten Liga Impact (früher: TNA). Callis betonte erneut, dass es ohne ihn und seine Idee des Omega-Chris-Jericho-Matches bei NJPW in Japan AEW nicht geben würde, Omega prahlte, dass sein unfair gewonnenes Match gegen Moxley ein "Sieben-Sterne-Match" wie das vielgerühmte Duell gegen Kazuchika Okada dort gewesen sei, er sei nun endlich auch bei AEW der Sieben-Sterne-Omega, den die Fans doch so vermisst hätten. Das Versprechen einer "großen Ankündigung" hielten Omega und Callis dann jedoch nicht ein, Callis erklärte, dass die Fans nicht bereit dafür seien.

- Nach den zuletzt aufgetretenen Spannungen innerhalb der mit MJF und Wardlow verstärkten Gruppierung The Inner Circle schaffte es deren Anführer Chris Jericho, seine Männer mit einem Ultimatum zur Ordnung zu rufen.

Jericho hatte gedroht, dass alle ihre Differenzen beilegen sollten oder das Bündnis werde aufgelöst, die anderen Mitglieder fügten sich. Dass weiter etwas im Argen liegt, zeigte sich aber besonders zwischen den Jungstars MJF und Sammy Guevara, Letzterer drohte damit, die Gruppierung zu verlassen, sollte MJF noch einmal Unfrieden stiften. MJF unterstrich im Hauptkampf nochmals einen Status als Hoffnungsträger: Er verteidigte seinen Dynamite Diamond Ring gegen Orange Cassidy - wobei er Hilfe der mit Cassidy und dem Team Best Friends rivalisierenden Kip Sabian und Miro (ehemals: Rusev) bekam.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 9. Dezember 2020:

Non Title Match: The Young Bucks besiegen The Hybrid 2

FTR besiegen The Varsity Blondes (Griff Garrison & Brian Pillman Jr.)

Dustin Rhodes besiegt Ten

Eddie Kingston, The Butcher & The Blade besiegen Lance Archer, Penta El Zero Miedo & Rey Fenix

Abadon besiegt Tesha Price

Dynamite Diamond Ring Match: MJF besiegt Orange Cassidy