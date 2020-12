Mit nur 41 Jahren ist Wrestling-Star Brodie Lee, bei WWE bekannt als Luke Harper, aus dem Leben gerissen worden.

Amanda Huber, die Ehefrau des Mannes, der eigentlich Jonathan Huber hieß, hat die schockierende Nachricht via Instagram mitgeteilt, Todesursache sei "nicht mit Corona zusammenhängendes Lungenproblem" gewesen. Huber hinterlässt zwei Söhne.

Brodie Lee stand noch bis vor zweieinhalb Monaten für den WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling (AEW) im Ring, hatte dort eine prominente Rolle als Anführer der düsteren "Dark Order" und regierte als TNT-Champion. Bei WWE war er zuvor bekannt als Mitglied der Wyatt Family um Bray Wyatt alias The Fiend, er war Intercontinental Champion und hielt dreimal die Tag-Team-Titel der Show SmackDown, mit Wyatt, Erick Rowan und Randy Orton.

Lees letztes Match war ein mit hohem körperlichen Einsatz geführtes "Dog Collar Match" gegen Liga-Co-Chef Cody Rhodes, mit dem er eine große Fehde hatte. Im Lauf seiner seit 2003 andauernden Karriere hatte er über 1000 Kämpfe bestritten.

Witwe von Brodie Lee dankt AEW

Dass es um die Gesundheit von Huber - der in einer Mayo-Klinik behandelt worden war - nicht gut stand, war bei AEW offenbar schon länger bekannt. Wie der Wrestling Observer berichtet, wurde vor zwei Wochen bei den Aufzeichnungen der TV-Show Dynamite sein Sohn Brodie zum Ring gebracht und durfte Champion Kenny Omega symbolisch "besiegen" - eine Geste des Trostes in den offensichtlich schon an diesem Punkt schweren Zeiten.

Hubers Witwe drückte "Dank und Bewunderung" für die Verantwortlichen von AEW aus, die "mir geholfen haben, auf den Beinen zu bleiben und aufzusammeln, was zerbrochen ist. Sie hätten nicht nur ihren Mann, "sondern auch mich und meine Kinder" immer gut behandelt.

Bei WWE Karriere-Helfer von Bray Wyatt und Braun Strowman

Lee war seit 2003 im Ring gestanden und zunächst in der Independent-Szene sehr erfolgreich, mit seinen 1,96 Metern und über 120 Kilo Körpergewicht hob er sich aus der Masse der dort oft kleineren Wrestler hervor - ohne athletisch zurückzustehen. Wegen seines Looks und seines prügellastigen "Brawling"-Stils wurde Lee oft mit der 1988 ermordeten Legende Bruiser Brody verglichen, seinen eigenen Namen hatte er jedoch von Schauspieler Jason Lee und dessen Rolle Brodie Bruce aus dem Film "Mallrats" abgeleitet-

Beachtung fand Lee zunächst vor allem als Teil der Liga CHIKARA, später auch bei Ring of Honor (ROH), wo er als Teil der Gruppierung "The Age of the Fall" schon 2008 auf seinen späteren WWE-Kollegen Tyler Black alias Seth Rollins traf.

2012 unterschrieb er bei WWE und wurde dort als Luke Harper integraler Teil der düsteren Wyatt Family unter dem zum Topstar aufsteigenden Bray Wyatt. Sowohl Wyatt als auch der spätere Kollege Braun Strowman profitierten dabei vom Erfahrungsschatz und den Ringfertigkeiten des Mannes, der vor der Kamera eher als ihr Sidekick aufgetreten war.

Ende 2019 wurde er auf eigenen Wunsch von WWE entlassen, nachdem die Liga länger keine Verwendung mehr für ihn gehabt hatte. Er erfand sich bei AEW als still-diabolischer Sektenführer "Mr. Brodie Lee" neu - eine Rolle, die zum Teil auch als Parodie auf seinen Ex-Boss Vince McMahon angelegt war.

Zahlreiche Weggefährten trauern

AEW würdigte den Verstorbenen als "leidenschaftlichen und fesselnden Performer, fürsorglichen Mentor und gute Seele, die im starken Kontrast zu der Rolle als Mr. Brodie Lee standen, die er gespielt hatte". Ligapräsident Tony Khan zeigte sich "erschüttert" über den Tod eines "großartigen Mannes" und würdigte ihn vor allem auch als Familienmenschen.

Auch der frühere Arbeitgeber WWE und unzähligen Ex-Kolleginnen und Kollegen kondolierten in den sozialen Medien.