Der Beginn der neuen NBA Saison am 22. Dezember hat immense Auswirkungen auf die Shows der größten Wrestling Liga der Welt, der WWE.

Seit Ende August zeichnet die WWE ihre wöchentlichen Shows Monday Night Raw und SmackDown, sowie deren Großveranstaltungen im neu gebauten WWE ThunderDome auf.

Bisher stand dieses Konstrukt im Amway Center in Orlando, unter anderem die Heimat des NBA Teams Orlando Magic. Da Anfang Dezember dort jedoch die Vorbereitungen auf die später im Monat startende NBA Saison beginnen, muss sich die WWE eine neue Heimat suchen.

Laut eWrestlingnews.com hat man diese nun in St. Petersburg, Florida gefunden. Das Tropicana Field ist das Heimatstadion der Tampa Bay Rays - Teilnehmer an der MLB World Series. Da die Baseball-Saison jedoch erst kürzlich beendet wurde und die neue Saison nicht vor Ende März beginnen wird, bietet das Stadion eine langfristige Planungssicherheit für die WWE.

Nicht das erste Baseball-Stadion

Fans können sich also darauf vorbereiten, dass zukünftige WWE Shows in einem Baseball Stadion stattfinden. Ein Novum ist dies allerdings nicht, bereits letztes Jahr veranstaltete die WWE ihren jährigen Royal Rumble Event im Chase Field, dem Stadion der Arizona Diamondbacks.

Das WWE-ThunderDome-Konstrukt ist im Zuge der Corona Pandemie gebaut wurden. Da seit März keine oder nur wenige Zuschauer zu Sportevents zugelassen werden, lässt die WWE ihre Fans per Videowand Teil der Shows sein. Durch Pyrotechnik, unzählige Leinwände und Lichteffekte, soll die Arena zudem lebendig wirken.

Die am Sonntag stattfindende WWE Survivor Series und Monday Night Raw in der darauffolgenden Nacht werden wohl die letzten Events vor dem Umzug aus dem Amway Center in Orlando sein.