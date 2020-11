Die WWE Survivor Series ist seit einigen Jahren der PPV, bei dem sich SmackDown und RAW miteinander messen.

Die Champions der beiden Brands treten genauso gegeneinander an, wie in traditionellen Survivor Series Elimination Matches ein fünfköpfiges Frauen und Männer-Team beider Shows.

Der Hauptkampf wird sicherlich das Aufeinandertreffen der beiden großen Champions sein. Randy Orton vertritt als WWE Champion die RAW Seite und der "Tribal Chief" Roman Reigns als Univesal Champion SmackDown.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Show wird die finale Verabschiedung des legendären Undertakers. Auch wenn sein Karriereende im Zuge seiner Dokumentation auf dem WWE Network im Laufe des Sommers bereits verkündet wurde, soll das Buch auf den Tag 30 Jahre nach seinem Debüt am 22. November 1990, geschlossen werden.

Die Veranstaltung steigt, wie die vorherigen PPVs, RAW sowie SmackDown aus dem Amway Center in Orlando. In die Heimarena des NBA Teams Orlando Magic hat sich die WWE über die letzten Monate mit dem WWE Thunderdome einquartiert. Da die NBA Saison aller Voraussicht nach am 18. Dezember wieder startet, sollte der Mietvertrag Ende November jedoch auslaufen. Die WWE Survivor Series wird somit das letzte große Event der WWE im Amway Center.

Die Matchcard der WWE Survivor Series 2020:

WWE Champion Randy Orton vs Universal Champion Roman Reigns

Raw Women’s Champion Asuka vs SmackDown Women’s Champion Sasha Banks

RAW Tag Team Champions The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) vs SmackDown Tag Team Champions The Street Profits (Montez Ford & Angelo Dawkins

United States Champion Bobby Lashley vs Intercontinental Champion Sami Zayn

Women’s Survivor Series Match: Team RAW (Nia Jax, Shayna Baszler, Mandy Rose, Dana Brooke & Lana) vs Team SmackDown (Bianca BelAir, Ruby Riott 6 drei nicht benannte Teilnehmer)

Men’s Survivor Series Match: Team RAW (AJ Styles, Sheamus, Keith Lee, Braun Strowman & unbekannt) vs Team SmackDown (Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Seth Rollins & unbekannt)

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

WWE Survivor Series findet in der Nacht vom 22. auf den 23. November um 1 Uhr (Kickoff Show ab 0.00 Uhr) deutscher Zeit statt. Die Show kann durch ein Abo beim kostenpflichtigen WWE Network verfolgt werden. Sky überträgt seit März nicht mehr. Die Wochenshows WWE Raw und WWE SmackDown können bei DAZN verfolgt werden.