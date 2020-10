Mit diesem Story-Clou bei WWE hat wohl niemand gerechnet: Der monatelange Aufbau der maskierten Gruppierung Retribution hat bei der TV-Show Monday Night RAW eine neue Wendung bekommen.

Bei der Montagabendsendung stellte sich heraus, dass die Invasoren aus dem NXT-Kader von einem Anführer gesteuert werden, der schon länger Teil des Hauptkaders ist. Es ist allerdings kein etablierter Topstar, sondern jemand, den WWE einen neuen Schub geben will: Mustafa Ali.

Anzeige

Mustafa Ali ist der Anführer von Retribution

Ali war gerade dabei, ein Match gegen MVP (Montel Vontavious Porter), den Anführer des Hurt Business, zu bestreiten, als Retribution nach einwöchiger - wohl durch Corona-Vorsicht bedingter - Abwesenheit wieder auftauchten und den Ring umstellten.

MVP versammelte seine Kollegen Bobby Lashley und Shelton Benjamin (ohne den seit dem neuen Covid-Ausbruch verschwundenen Cedric Alexander) im Ring und auch Ali schien sich in der Not mit seinen Feinden zu solidarisieren. Dann allerdings schlüpfte Ali aus dem Ring, ging zu den Hünen T-Bar und Mace und wies sie an: "Get 'em!"

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zusammen mit Slapjack und vier anderen namenlosen Kapuzenmännern - die beiden weiblichen Retribution-Mitglieder fehlten weiterhin - verprügelten T-Bar und Mace MVP und Co. und versammelten sich dann im Ring. Ali gesellte sich dazu und posierte mit Retribution.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Daniel Bryan förderte die Hoffnung

Der 34 Jahre alte Ali (bürgerlich: Adeel Alam) ist seit 2016 unter WWE-Vertrag und machte als herausragender Performer der damals neu formierten Cruiserweight-Division auf sich aufmerksam.

2018 stieg er zu SmackDown auf und wurde dort für eine Weile als Hoffnungsträger inszeniert, hinter den Kulissen soll ihn der damalige Champion Daniel Bryan gefördert haben, gegen den sich Ali mit seinen bis dato größten Matches etablieren durfte. Ali spielte eine ungewollte Schlüsselrolle beim WrestleMania-Märchen von Kofi Kingston: Er war derjenige, der eigentlich Kingstons Platz in dem No-Escape-Match hatte, in dem Kingston sich für das Titelduell mit Bryan empfahl, verletzte sich dann aber real.

Als er zurückkam, spielte er nie mehr eine größere Rolle, auch nicht nach seinem Wechsel von SmackDown zu RAW in diesem Sommer. Nun geben die WWE-Kreativen Ali seine größte Bewährungschance.

Im wahren Leben war der Sohn eines indisch-pakistanischer Einwandererpaars im Hauptberuf einst Polizist in Chicago, er verließ den Job desillusioniert über das Rassismus-Problem, das er dort sah - wie er im Zuge der Black-Lives-Matter-Bewegung in einem bemerkenswerten Interview mit Sports Illustrated ausführte.

Die weiteren Highlights:

- Nach seiner erneuten Attacke auf die WWE-Legenden in der vergangenen Woche forderte Randy Orton WWE-Champion zu Drew McIntyre zu einem erneuten Titelmatch, diesmal bei Hell in a Cell in dem gleichnamigen Käfigkampf.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

McIntyre nahm an - und am Ende der Show setzte Orton noch ein Ausrufezeichen: Er pinnte McIntyre nach dem RKO in einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Nach seinem Sieg über Neuling Dabba-Kato bei RAW Underground vor zwei Wochen forderte Braun Strowman eine neue Herausforderung - und bekam sie in Form von Keith Lee. Die beiden Kolosse prügelten sich in einem inoffiziellen "Exhibition Match" durch die Arena, das Schauspiel endete, als Lee Strowman einen Tackle auf der Einmarschrampe verpasste und beide herunterfielen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

- Zwischen Oberschurke Seth Rollins und Jünger Murphy kam es erneut zu Spannungen, die diesmal in ungeahnter Weise eskalierten: Vor einem Match gegen Dominik Mysterio und Humberto Carrillo - das Murphy mit einem Kniestoß gegen Carrillo für sein Team entschied - begehrte Murphy auf und forderte von Rollins auf, sich bei Dominiks Schwester Aliyah zu entschuldigen. Er hätte kein Recht gehabt, auf seine Privatnachrichten mit ihr zuzugreifen und sie aller Welt zu zeigen. Rollins verwahrte sich dagegen und forderte umgekehrt eine Entschuldigung von Murphy fürs Frechwerden.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Murphy ließ ein entsprechendes Ultimatum auslaufen und weil Rollins ihn weiter kleinmachen wollte, ging er schließlich auf den "Monday Night Messiah" los. Der wollte ihn mit einem Kendostab verprügeln - seiner Standardwaffe, die schon Dominik schmerzhaft zu spüren bekommen hatte -, Murphy aber nahm sie ihn ab und schlug selbst zu. Rollins änderte dann seinen Plan, rief Aliyah herbei und sagte "I'm sorry" - nur um dann wieder auf Murphy loszugehen, als der danach von ihm abließ. Aliyah beugte sich über Murphy, um ihn zu schützen - zum Missfallen von Bruder Dominik und Vater Rey, die deutlich machten, dass sie Murphy nicht trauen würden.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 5. Oktober 2010:

Asuka, Dana Brooke & Mandy Rose besiegen Lana, Natalya & Zelina Vega

Seth Rollins & Murphy besiegen Dominik Mysterio & Humberto Carrillo

Braun Strowman vs. Keith Lee - Double Count Out

Bobby Lashley & Shelton Benjamin besiegen Apollo Crews & Ricochet

WWE Women's Tag Team Title Match: Nia Jax & Shayna Baszler (c) besiegen Liv Morgan & Ruby Riott

Randy Orton, Dolph Ziggler & Robert Roode besiegen Drew McIntyre & The Street Profits