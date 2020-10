Die Wrestling-Liga WWE hat ein turbulentes Revival einer Show geliefert, die früher ein Markenzeichen des untergegangenen Konkurrenten WCW war.

Als Sonderausgabe der TV-Show des NXT-Kaders bot der Halloween Havoc einen Titelwechsel, einige skurrile Einfälle und ein großes Comeback, das eine unerwartete Wendung nahm.

Pete Dunne kehrt zurück und schließt sich Pat McAfee an

Der Brite Pete Dunne, früherer Champion des England-Kaders NXT UK absolvierte beim Havoc seinen ersten Amerika-Auftritt seit Beginn der Corona-Pandemie, scheinbar um Kyle O'Reilly von der Undisputed Era gegen das neue Schurkenbündnis um den früheren NFL-Kultstar Pat McAfee zu helfen.

Stattdessen wandte sich das "Bruiserweight" mit einem Stuhlschlag gegen O'Reilly, verprügelte ihn zusammen mit McAfee und dessen Verbündeten Oney Lorcan und Danny Burch - und hat sich dem McAfee-Lager allem Anschein nach angeschlossen.

Johnny Gargano sichert sich Titel - Dexter Lumis gewinnt Horror-Match

Zwei große Titelmatches gab es ebenfalls, wobei ein Gürtel den Besitzer wechselte: In einem "Devil's Playground Match" ohne Regeln nahm Johnny Gargano North American Champion Damian Priest den North American Title ab, wobei er Hilfe von einer unbekannten Person bekam, die mit einem schwarzen Hoodie getarnt auf Priest losging und ihn mit einem Stahlrohr traf.

Die Person wollte später auch Garganos Ehefrau Candice LeRae in einem "Tables, Ladders & Scares Match" gegen Io Shirai zum Gewinn des Damentitels verhelfen. Dies wurde jedoch vereitelt von der als Moderatorin des Havoc auftretenden Shotzi Blackheart, die in ihrem Halloween-Dress der Hingucker des Abends war.

Dem Anlass gerecht wurde auch ein "Halloween House of Horrors Match", in dem der von diversen Horror-Figuren inspirierte Dexter Lumis in ein Spukhaus schickte, in dem dieser von einem Zombie-Ringrichter und anderen Schreckensgestalten verängstigt wurde. Der Kampf verlagerte sich schließlich in den Ring, wo Lumis mit noch mehr Zombie-Hilfe den Sack zumachen konnte.

Für WCW-Fans von einst gab es auch noch ein paar Anspielungen, unter anderem einen Auftritt von Legende Michael "P.S." Hayes im Horror-Match und ein Segment, in dem Drake Maverick sich als Hulk Hogan verkleidete und dann von zwei Männern "umarmt" wurde, die als The Giant und The Yeti aus dem Dungeon of Doom verkleidet waren.

Die Originalszene aus dem Vorlauf des Halloween Havoc 1995 war ein berühmter Trash-Moment von WCW, ebenso wie das, was folgte: Mavericks Partner Killian Dain kam mit der Maske des "Shockmaster" hinzu - Hauptdarsteller der irrsten Einlauf-Panne vor Titus O'Neals Greatest-Royal-Rumble-Stolperer.

Die Ergebnisse des WWE NXT Halloween Havoc am 28. Oktober 2020:

NXT North American Championship Devil's Playground Match: Johnny Gargano besiegt Damien Priest (c) - TITELWECHSEL!

Non Title Match: Santos Escobar besiegt Jake Atlas

Halloween House of Horrors Match: Dexter Lumis besiegt Cameron Grimes

Rhea Ripley besiegt Raquel Gonzalez

NXT Women's Championship Tables, Ladders & Scares Match: Io Shirai (c) besiegt Candice LeRae