Der erste Auftritt von Kane, die lebensgefährlichen Stürze von Mick "Mankind" Foley und viele andere denkwürdige Momente haben die Matchart legendär gemacht - nun steht die WWE-Großveranstaltung an, die ganz dem Mythos Hell in a Cell gewidmet ist.

Bei WWE Hell in a Cell 2020 gibt es diesmal drei Matches in dem riesigen Käfig: Es gipfeln die Fehden zwischen WWE-Champion Drew McIntyre und Randy Orton, SmackDown-Damenchampion Bayley und Ex-Partnerin Sasha Banks sowie der Familienstreit zwischen Universal Champion Roman Reigns und Jey Uso.

Die zusätzlichen Klauseln des Reigns-Uso-Duells: Es ist auch ein I Quit Match, das nur durch Aufgabe gewonnen werden kann, außerdem geht es in der Story um die Vorherrschaft in berühmten Anoa'i-Familie, durch die die beiden mit zahlreichen anderen Wrestling-Stars wie Usos Vater Rikishi und den früh verstorbenen Umaga und Yokozuna verbunden sind.

Siegt Uso, ist Reigns auch als "Tribal Chief" entthront, gewinnt Reigns, wird Uso zu seinem Befehlsempfänger - und wird ansonsten verstoßen, mit Bruder Jimmy, Schwägerin Naomi und allen Kindern und Kindeskindern.

SPORT1 gibt den Überblick über die Card der Show - und wie sie zu verfolgen ist.

Die Matches bei WWE Hell in a Cell 2020:

WWE Universal Championship Hell in a Cell I Quit Match: Roman Reigns (c) vs. Jey Uso

WWE Championship Hell in a Cell Match: Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

WWE SmackDown Women's Championship Hell in a Cell Match: Bayley (c) vs. Sasha Banks

Match um den Money-in-the-Bank-Koffer: Otis vs. The Miz

Jeff Hardy vs. Elias

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

Hell in a Cell startet in der Nacht zum Montag um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network, der exklusiven Heimat der WWE-Großveranstaltungen, seit Sky nicht mehr überträgt.