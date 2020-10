Die Wrestling-Liga WWE hat Teil 1 ihres Drafts fortgesetzt - und weitere folgenschwere Kader-Transfers zwischen den Shows Monday Night RAW und Friday Night SmackDown beschlossen.Nach dem Bruch der populären Gruppierung The New Day bei SmackDown am Freitag wurden in den nachgeschobenen Ergänzungen weitere Teams getrennt.Bei der Webshow "Talking Smack" auf dem WWE Network gab die Liga fünf weitere Picks bekannt: RAW bekommt Humberto Carrillo, Tucker und Drew Gulak, SmackDown Kalisto und Murphy.

Die Konsequenz ist, dass das Tag Team Heavy Machinery (Tucker und Otis) und das Trio Lucha House Party zerschlagen sind: Anders als Partner Tucker - und seine schon vor Wochen zu RAW verschobene Drehbuch-Freundin Mandy Rose - ist Otis bei SmackDown verblieben. Kalistos Partner Lince Dorado und Gran Metalik blieben ungedraftet und sind damit nun "Free Agents" ohne Heimatkader - wie auch Mickie James und der einstige Olympia-Ringer Shorty G (ehemals Chad Gable).Geschlossen beisammen bleiben dafür sämtliche Protagonisten der Seifenoper-Saga zwischen Seth Rollins und der Familie Mysterio. Nach schon Rollins und das Vater-Sohn-Duo Rey und Dominik Mysterio von RAW zu SmackDown gewechselt waren, folgt nun auch Rollins' bisheriger Jünger Murphy, der sich durch seine sich anbahnende Story-Beziehung zu Mysterios Tochter Aliyah von Rollins gelöst zu haben scheint.

WWE Draft 2020 - die Liste der bisherigen Picks:

Zu SmackDown: Roman Reigns, Seth Rollins, Sasha Banks, Bianca Belair, Jey Uso, Dominik & Rey Mysterio, Kofi Kingston & Xavier Woods, Otis, Murphy, Kalisto

Zu RAW: Drew McIntyre, Asuka, The Hurt Business, AJ Styles, Naomi, Nia Jax & Shayna Baszler, Ricochet, Mandy Rose, The Miz & John Morrison, Big E, Dana Brooke, Angel Garza, Drew Gulak, Tucker, Humberto Carrillo

Ungedraftete Free Agents: Mickie James, Lince Dorado, Gran Metalik, Shorty G