Diese Szenen sind der Auftakt einer Rivalität, die Wrestling-Fans lange in Atem halten dürfte.

Beim sich zuspitzenden G1-Climax-Turnier im Tokioter Stadtteil Sumida kam es zu einem spektakulären Bruch zwischen zwei Stars der Liga NJPW - von denen einer als derzeit bester Wrestler der Welt gilt und der andere als der, der es bald werden könnte.

Der aufstrebende Brite Will Ospreay wandte sich gegen das langjährige Liga-Aushängeschild Kazuchika Okada, mit dem er bisher über die Gruppierung CHAOS verbunden war und formiert ein neues Bündnis, das ihn noch stärker in den Mittelpunkt des Geschehens bei NJPW rücken sollte.

Will Ospreay wendet sich gegen Kazuchika Okada

Ospreay und Okada waren am Finaltag des Block A Gegner im Kampf um den Gruppensieg, doch das anfangs als partnerschaftlicher Wettstreit inszenierte Match nahm am Ende eine unerwartete Wendung.

Als Okada drauf und dran war, Ospreay mit dem Aufgabegriff Money Clip zu besiegen, mischten sich plötzlich zwei ungebetene Gäste ein: Ospreays Freundin Bea Priestley und ein Mann in einem Anzug, der als The Great O-Kharn vorgestellt wurde. O-Kharn - ehemals bekannt als Tomoyuki Oka - war in den vergangenen zwei Jahren in Ospreays Heimat England aktiv.

Priestley lenkte den Ringrichter ab, O-Kharn attackierte Okada und ermöglichte Ospreay damit den Sieg. Nachdem der zunächst überrascht tat, ging er nach einem Blickwechsel mit Priestley zurück in den Ring, ging hinterrücks auf Okada los und beschimpfte ihn.

Ospreay nimmt damit den Mann ins Visier, der in den vergangenen Jahren der absolute Topstar Japans war und scheint bei NJPW in eine ähnliche Rolle zu wachsen wie der nun bei AEW in den USA aktive Kenny Omega, der sich mit Okada eine Matchserie geliefert hatte, die als beste ihrer Art gefeiert wurde. Dem spektakulären, aber handwerklich zugleich blitzsauberen Ospreay sind zusammen mit Okada Matches auf ähnlichem Niveau zuzutrauen.

Am Ende des Abends holte sich Kota Ibushi den Sieg im Block A, indem er Taichi bezwang, während Konkurrent Jay White gegen den schon ausgeschiedenen Tomohiro Ishii unterlag. Im Finale des Block B am Samstag sind noch Doppel-Champion Tetsuya Naito, EVIL, SANADA und Zack Sabre Jr. im Rennen. Der Gesamtsieger des Turniers bekommt ein Titelmatch beim Jahreshöhepunkt Wrestle Kingdom im Januar im Tokyo Dome.