Der Wrestling-Star und Schauspieler John Cena ist wieder verheiratet.

Der 43-Jährige ging mit seiner Freundin Shay Shariatzadeh bereits am Montag den Bund der Ehe ein, wie TMZ Sports unter Berufung auf die Heiratsurkunde berichtet. Auf eine große Party verzichtete Cena, einer der bekanntesten Wrestler der Welt, dabei. Stattdessen soll die Trauung in einer Anwaltskanzlei in Tampa stattgefunden haben.

Bei seiner neuen Gattin handelt es sich um eine 30 Jahre alte Kanadierin, die in Vancouver als Produkt-Managerin arbeitet. Das frisch gebackene Ehepaar kennt sich erst seit März 2019. Kennen gelernt haben sich Cena und Shariatzadeh bei Dreharbeiten zu dem Film "Playing with Fire".

Für Cena ist es die zweite Ehe, er war zwischen 2009 und 2012 mit Elizabeth Huberdeau verheiratet. Bevor er seine zweite Frau kennen lernte, war er mit der Wrestlerin Nikki Bella zusammen. Die Beziehung des Traumpaars ging jedoch 2018 in die Brüche.