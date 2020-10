Vor blutigen und brutalen Einlagen ist WWE-Rivale All Elite Wrestling in seiner jungen Geschichte nie zurückgeschreckt. Das allerdings dürfte das härteste Schauspiel gewesen sein, das es dem TV-Publikum bisher geboten hat.

Bei Dynamite, der wöchentlichen Fernsehshow, lieferte AEW einen Fight zwischen Publikumsliebling Cody Rhodes und Erzschurke Mr. Brodie Lee, das die Zuschauer ähnlich spalten dürfte wie im vergangenen Jahr der extrem gewalttätige Pay-Per-View-Showdown zwischen Jon Moxley und Kenny Omega.

Cody und Brodie Lee interpretieren Dog Collar Match brutal

Der Kampf um den TNT-Titel, den Lee Cody vor eineinhalb Monaten abgenommen hatte, war als "Dog Collar Match" angesetzt, ein Klassiker aus der Old-School-Ära, auf deren Erbe sich AEW-Co-Chef Cody ausdrücklich beruft: Codys Vater Dusty Rhodes war Teil diverser Matches, in denen die beiden Kontrahenten mit Hundehalsbändern und einer Kette zusammengebunden waren (Cody Rhodes im SPORT1-Interview: Das ist seine Vision für AEW).

Das berühmteste Dog Collar Match gab es 1983 bei der ersten Auflage des WrestleMania-Vorbilds Starrcade zwischen dem verstorbenen Hulk-Hogan-Rivalen "Rowdy" Roddy Piper und Greg "The Hammer" Valentine, der nun als Ehrengast bei Dynamite anwesend war.

Valentine sah ein heftig geführtes Duell mit mehreren Eingriffen von außen, die aber jeweils schnell abgewehrt wurden: Cody schaltete Lees Dark-Order-Jünger John Silver schnell mit einem Kettenhieb aus. Sein legendärer Mentor Arn Anderson - unter den Opfern der wilden Dark-Order-Attacke, die die Fehde vorab aufgeheizt hatte - stoppte Silvers Partner Alex Reynolds mit seinem berühmten Spinebuster. Danach geriet er selbst zwischen die Fronten und wurde von Lee mit einem Schlag in die Magengrube aus dem Spiel genommen.

Cody und der frühere Luke Harper malträtierten sich so sehr, dass - wie erwartet - beide zu bluten begannen, es gab auch unappetitliche Würgeattacken mit der Kette, die dann auch am Ende die entscheidende Rolle spielte: Cody wickelte die Kette um Lees Gesicht und drückte so fest zu, dass der sich nicht mehr gegen seine Spezialaktion Cross-Rhodes wehren konnte und damit Match und Titel verlor.

Nach dem Kampf feierte Cody mit Familie und Freunden und hielt eine emotionale Promo-Ansprache.

Promis gratulieren Jubilar Chris Jericho

Launiger ging es beim zweiten Kernstück der Sendung zu, den Jubiläumsfeierlichkeiten für Chris Jericho, der seit mittlerweile 30 Jahren im Ring steht.

Im Lauf der Show gab es zahlreiche Glückwünsche für die Legende, von Wrestling-Weggefährten wie seinem ersten Partner Lance Storm oder Japan-Rivale Hiroshi Tanahashi, aber auch von Promis wie AEW-Edelfan Shaquille O'Neal, Regisseur und "Silent-Bob"-Darsteller Kevin Smith sowie den Heavy-Metal-Ikonen Slash (Guns 'n Roses), Gene Simmons (KISS) und Lars Ulrich (Metallica), mit denen Jericho durch seinen Zweitberuf als Sänger der Band Fozzy vertraut ist.

Auch im Hauptkampf des Abends traf Jericho auf einen Mann aus seiner Vergangenheit: Der in Japan als Death-Match-Wrestler berühmt gewordene Luther war einst Jerichos Mitschüler im berüchtigten Dungeon von Bret Harts Vater Stu Hart. Jericho und Partner Jake Hager feierten wie zu erwarten einen klaren Sieg über Luther und den maskierten Serpentico, ehe es dann nochmal zu einem scheinbar kritischen Moment kam.

MJF mit seltsamem Geschenk

Die Bösewichte der AEW-Umkleide strömten nach dem Kampf zum Ring und feierten mit Jericho und seinem Inner Circle, darunter auch Jungstar MJF (Maxwell Jacob Friedman), der sich bei Jericho in den vergangenen Wochen auffällig lieb Kind gemacht hat.

Die sich anbahnende Story zwischen den beiden wurde weitergetrieben, als MJF Jericho ein Geschenk mitbrachte: einen Clown, der ein großes Porträt von MJF in der Hand hielt. Die Szenerie erinnerte an den jungen Dwayne "The Rock" Johnson, der damit einst bei WWE Mentor Faarooq ein vergiftetes Präsent überreichte oder auch an das "Festival of Friendship" zwischen Jericho und Kevin Owens bei WWE, das mit Owens' Verrat an Jericho geendet war.

Entsprechende Andeutungen von Spannungen gab es nun auch: Jericho streckte den Clown nieder und zerschlug das Bild auf dessen Kopf. Er sah dann auch MJF wütend an - nur um dann doch versöhnlich zu lachen. Alles (vorerst?) nur ein großer Spaß!

Schlusspointe der Show: Während die Schurken im Ring feierten, liefen falsche Produktions-Credits über den Bildschirm. Einziger Name, der als Regisseur, Produzent, Darsteller und in allen anderen Rollen genannt wurde: Chris Jericho.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 7. Oktober 2020:

FTW Championship: Brian Cage (c) besiegt Will Hobbs

Non Title Match: FTR besiegen The Hybrid22 (Angelico & Jack Evans)

TNT Championship: Cody besiegt Mr. Brodie Lee (c) - TITELWECHSEL!

Big Swole besiegt Serena Deeb

Chris Jericho & Jake Hager besiegen Chaos Project (Luther & Serpentico)