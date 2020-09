Nach sechs Monaten Corona-Pause und trüber Schlagzeilen wegen der #SpeakingOut-Enthüllungen hat WWE den Europa-Kader NXT UK neu gestartet - mit den deutschsprachigen Vertretern im Zentrum.

Das deutsch-russische Top-Talent Ilja Dragunov bestritt den Hauptkampf der ersten aktuellen Episode seit März und besiegte in einem sehenswerten Match einen früheren Hauptkader-Wrestler: den Schotten Noam Dar, bei Monday Night RAW zwischenzeitlich als Teil der Cruiserweight-Division und Story-Geliebter von Alicia Fox zu sehen.

Am Ende mischte sich ein weiterer deutscher Wrestler ein: Alexander Wolfe von der Gruppierung Imperium, Trainer Dragunovs und Weggefährte in der deutschen Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling), konnte Dragunovs Sieg aber nicht verhindern.

WWE deutet Duell WALTER - Ilja Dragunov an

Nachdem Dragunov Dar mit seinem Finisher Torpedo Moscow abgefertigt hatte, erschien dann auch der Chef von Imperium auf der Bildfläche. Das Theme des Österreichers WALTER ertönte - und der NXT-UK-Champion posierte im Eingangsbereich des TV-Studios mit seinem Titelgürtel, während Dragunov im Ring sein Interesse an einem Match deutlich machte (WALTER im SPORT1-Interview über WWE, Big Otto Wanz, Tim Wiese).

Ein Titelduell zwischen WALTER und Dragunov könnte der Hauptkampf der nächsten Großveranstaltung von NXT UK werden, dem TakeOver-Event am 25. Oktober in Dublin. Bis dahin gibt es nun wieder jede Woche Donnerstag eine NXT-UK-Show, in Deutschland zu sehen auf dem Streaming-Portal WWE Network.