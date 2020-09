Die nächste Großveranstaltung des WWE-Drittkaders NXT nimmt Formen an: Bei der dieswöchigen TV-Show von NXT kürte die Liga neue Herausforderer für die Champions Finn Balor und Io Shirai.

Der frühere Universal Champion Balor, im vergangenen Herbst zu NXT zurückgekehrt und seit Anfang des Monats auch wieder Titelträger, trifft beim nächsten TakeOver am 4. Oktober auf Kyle O'Reilly.

Kyle O'Reilly verdient sich Match gegen Finn Balor

O'Reilly, Mitglied der Undisputed Era um den von Balor besiegten Ex-Champion Adam Cole, gewann ein "Gauntlet Eliminator Match" gegen die Mitbewerber Bronson Reed, Cameron Grimes, Kushida und Timothy Thatcher, indem er am Ende Grimes mit einem Kneebar zur Aufgabe zwang. O'Reilly hatte zuvor auch Reed und Thatcher ausgeschaltet, der Japaner Kushida war nach einem Eingriff des in diesem Jahr aus brisanten Gründen in die Schlagzeilen geratenen Velveteen Dream eliminiert worden.

Bei O'Reilly deutete sich schon vergangene Woche ein "Face Turn" zum Publikumsliebling und ein Push zu größeren Aufgaben an, als er hinter den Kulissen eine Attacke von Ex-Champion Tommaso Ciampa auf Jake Atlas unterband. Mit Balor verbindet ihn der sehr körperbetonte Stil, ein intensiv-brutales Duell ist zu erwarten.

Candice LeRae und Johnny Gargano greifen nach Gold

Nächste Gegnerin von Damenchampion Io Shirai ist derweil Candice LeRae, die sich in einer Battle Royal zu Beginn der Show durchsetzte, indem sie am Ende Shotzi Blackheart eliminierte.

Ihre Rivalin Tegan Nox hatte LeRae schon vor dem eigentlichen Match mit einer Backstage-Attacke ausgeschaltet - eine Andeutung, dass Publikumsliebling Nox auch bald eine Rolle im Titelrennen spielen dürfte. LeRae und Ehemann Johnny Gargano können bei TakeOver gleich zwei Titel holen: Gargano ist Gegner von North American Champion Damian Priest.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 23. September 2020:

NXT Women's Title #1 Contendership Battle Royal - Siegerin: Candice LeRae

Tommaso Ciampa besiegt Jake Atlas

Danny Burch & Roderick Strong besiegen Fabian Aichner & Raul Mendoza

Non Title Match: Damian Priest besiegt Austin Theory

Ridge Holland besiegt Antonio De Luca

NXT Title #1 Contendership Gauntlet Eliminator: Kyle O'Reilly besiegt Bronson Reed, Cameron Grimes, Kushida, Timothy Thatcher