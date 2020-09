Jeff Hardy hat seinen Vertrag bei der Wrestling-Liga WWE verlängert. Dies erwähnte der "Charismatic Enigma" in einem Interview mit BT Sport. Über die Länge des Vertrages wurden keine Informationen preisgegeben.

Sein Bruder Matt Hardy verließ die Promotion zu Beginn des Jahres, um sich dem aufstrebenden Konkurrenten AEW anzuschließen. In einem Interview verrat Matt neulich, dass Jeffs Vertrag circa ein Jahr länger lief als seiner, da Jeff mehrere längere Verletzungspausen hatte und WWE diese Zeit auf seine Vertragszeit aufsattelte.

Jeff erwähnte in dem Interview auch, dass sein neuer Vertrag die Klausel beinhalte, dass er - sobald man Shows wieder vor Fans abhalten könne - seinen alten Themesong "No more words" benutzen dürfe. Diesen verwendete er bereits von 2008 bis 2009, als er als großer Singles-Star bei WWE gepusht wurde.

Hardy ist als amtierender Intercontinental Champion derzeit in eine Fehde mit AJ Styles und Sami Zayn involviert. Zudem ist Jeff ein zweimaliger World Heavyweight, ein einmaliger WWE Champion und ein neunfacher Tag Team Champion. In seiner Zeit von 2010 bis 2017 bei IMPACT! Wrestling konnte er die TNA World Heavyweight Championship dreimal gewinnen.

Er machte in seiner Karriere immer wieder Schlagzeilen durch Alkoholprobleme, die zuletzt auch in einer WWE-Storyline mit Sheamus aufgegriffen wurden. Hardy ist mittlerweile jedoch sauber.