Rund einen Monat nach dem Doppelschlag SummerSlam / Payback steht die nächste Großveranstaltung von WWE auf dem Plan: Bei Clash of Champions stehen alle Titel der weltgrößten Wrestling-Liga auf dem Spiel.

Im Zentrum der Show steht zum einen das Aufeinandertreffen von WWE-Champion Drew McIntyre und Randy Orton, die sich nach einer langen und intensiven Fehde bei der Montagsshow Monday Night RAW in einem "Ambulance Match" begegnen, in dem der Sieger den Verlierer in einen Krankenwagen verfrachten muss. Hinzu kommt das Familienduell zwischen Universal Champion Roman Reigns und Jey Uso, das beim letzten Friday Night SmackDown vor dem Pay Per View eskaliert ist (Cousin oder Onkel? So sind Roman Reigns und die Usos verwandt).

SPORT1 gibt den Überblick über die Card der Show - und wie sie zu verfolgen ist.

Die Matches bei WWE Clash of Champions 2020:

WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs. Jey Uso

WWE Championship Ambulance Match: Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

WWE RAW Women's Championship: Asuka (c) vs. Zelina Vega

WWE SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Nikki Cross

WWE Intercontinental Championship Ladder Match: Jeff Hardy (c) vs. AJ Styles vs. Sami Zayn

WWE United States Championship: Bobby Lashley (c) vs. Apollo Crews

WWE RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. Andrade & Angel Garza

WWE SmackDown Tag Team Championship: Cesaro & Shinsuke Nakamura vs. Lucha House Party

WWE Women's Tag Team Championship: Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Liv Morgan & Ruby Riott

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

Clash of Champions startet heute Nacht um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network, der exklusiven Heimat der WWE-Großveranstaltungen, seit Sky nicht mehr überträgt.