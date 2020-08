Der Topstar der Wrestling-Liga WWE ist zurück: Das Comeback von Roman Reigns hat den SummerSlam 2020, die zweitgrößte Show des Jahres gekrönt.

Fünf Monate nach der damals völlig überraschenden Absage seines großen WrestleMania-Kampfs gegen Bill Goldberg attackierte der "Big Dog" nach dem Hauptkampf zwischen Braun Strowman und The Fiend beide Kontrahenten.

Anzeige

Der maskierte Fiend hatte Strowman zuvor in einem Falls Count Anywhere Match besiegt und sich damit den Universal-Titel gesichert - jenen Gürtel, den Strowman bei WrestleMania 36 als Ersatzgegner von Reigns im Duell mit Goldberg gewonnen hatte.

Reigns hatte sich kurzfristig aus der Aufzeichnung des geplanten Kampfs zurückgezogen und es mit dem Wohlergehen seiner Familie begründet. Der fünffache Familienvater ist an Leukämie vorerkrankt und ist daher Corona-Risikopatient, am Tag der WrestleMania-Aufzeichnung sollen ihn Krankheitssymptome seines WWE-Kollegen The Miz in Unruhe versetzt haben.

Später erklärte Reigns in einem Interview, dass er aktuell nicht genügend "Vertrauen" haben könnte, dass all seine Kollegen die nötige Vorsicht walten ließen und ein größerer Corona-Ausbruch im WWE-Kader zu Beginn des Sommers schien ihn zu bestätigen.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Roman Reigns bei Payback gegen The Fiend und Braun Strowman?

Die mittlerweile auch bei WWE eingeführten Tests und eine Maskenpflicht für die nicht unmittelbar am Geschehen beteiligten Mitarbeiter dürften ihm den Entschluss zur Rückkehr erleichtert haben.

Der nicht sofort zu erkennende Reigns ging mit seiner Standardaktion, dem Spear, auf den Fiend los und ging dann auch mit überraschender Härte gegen Strowman zur Sache, schlug mehrere Male mit einem Stuhl auf ihn ein.

Der Fiend, das maskierte Horror-Alter-Ego von Bray Wyatt, hatte Strowman zuvor mit zwei Aktionen auf den ungepolsterten Ringboden abgefertigt, den Strowman zuvor mit einem Teppichschneider freigelegt hatte. Das ging nach hinten los, der Fiend zeigte zweimal seinen Finisher Sister Abigail und ließ Strowman zweimal auf das Holz krachen.

Zum Abschluss schnappte sich Reigns den Titel und posierte damit. Womöglich mündet das Comeback in einem Titel-Dreikampf am kommenden Sonntag, für den WWE die nächste Großveranstaltung Payback angesetzt hat.

Nach dem Umzug vom kleinen Performance Center in den mit spektakulärer Optik und per Livestream zugeschalteten Fans hochgerüsteten "Thunderdome" im Amway Center von Orlando ist Reigns' Rückkehr die nächste große Nachricht, von der sich WWE ein Ende des zuletzt heftigen Quotentiefs erhoffen wird.

Die weiteren Highlights:

- Die "Golden Role Models" Bayley und Sasha Banks halten nicht mehr alle Frauentitel bei RAW und SmackDown: Zwar konnte Bayley mit viel unfairer Hilfe von Banks im Opener den SmackDown-Einzelgürtel gegen Asuka verteidigen, in deren zweitem Match jedoch gelang es der Japanerin, Banks den RAW-Titel mit dem Asuka Lock wieder abzuknöpfen. Folgt nun der sich seit längerem andeutende Bruch von Bayley und Banks, die bei Payback auch ihren Tag-Team-Gürtel aufs Spiel setzen müssen?

- Im zweiten Titelmatch des Abends behielten die Street Profits die Tag-Team-Gürtel des RAW-Kaders gegen Andrade und Angel Garza - ein Eingriff von deren Managerin Zelina Vega war nach hinten losgegangen, sie wurde vom Ringrand gestoßen und Garza wurde in Folge der Verwirrung abgefertigt.

- Eine Woche, nachdem ein bewaffneter Stalker in das Haus von Wrestlerin Sonya Deville eingedrungen war und anscheinend sowohl sie als auch ihren Hausgast Mandy Rose mit dem Tod bedroht hatte, begegneten sich Deville und Rose im Ring. Das Ende des kurzfristig umgeschriebenen Showkampfs: Deville verlor gegen Rose und muss als Konsequenz die Liga verlassen. Ursprünglich sollte der Fight ein "Hair vs. Hair Match" werden, deren Verliererin sich die Haare hätte abrasieren lassen müssen. WWE fand solche Szenen im Kontext der Ereignisse wohl aber nicht mehr angebracht. Rose feierte den großen Sieg zusammen mit ihrem schwergewichtigen Freund, Money-in-the-Bank-Sieger Otis.

- Die Hassfehde zwischen Seth Rollins und Dominik Mysterio gipfelte in dem lang erwarteten Ringdebüt des Sohnes von Rey Mysterio - dessen Auge zuletzt in einem Ekel-Schocker von Rollins vermeintlich verstümmelt wurde. In einem Street Fight versuchte Dominik den Papa zu rächen und feierte dabei das zweite sehr überzeugende Ring-Debüt des Wochenendes nach dem von Ex-NFL-Star Pat McAfee in der Nacht zuvor bei NXT TakeOver XXX. Rollins wurde im Lauf des Kampfs noch mehr als Hassfigur dargestellt, als er nicht nur dem in Dominiks Ecke stehendem Rey, sondern auch dessen ebenfalls anwesender Ehefrau Gewalt androhte - wobei Rey mit Handschellen an den Ring gefesselt hilflos zusehen sollte. Dominik konnte die Attacke auf seine Mutter unterbinden, aber musste sich am Ende dem Stomp beugen.

- Im zweiten großen Männer-Titelmatch des Abends begegneten sich WWE-Champion Drew McIntyre und Herausforderer Randy Orton. Das von Attacken Ortons auf die Legenden Ric Flair und Shawn Michaels angeheizte Duell verlief ohne Eingriffe und Spirenzchen: Als Orton am Ende McIntyre wie Flair und Michaels seinen berüchtigten Punt Kick gegen den Kopf verpassen wollte, wicht McIntyre aus, setzte im Gegenzug aber auch seinen Finisher, den Claymore, ins Leere. Orton wollte mit dem RKO Kapital schlagen, McIntyre konterte den Ansatz jedoch mit einem Backslide aus und schulterte den 13-maligen Champion.

Die Ergebnisse des WWE SummerSlam 2020:

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) besiegt Asuka

RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) besiegen Andrade & Angel Garza

Loser Leaves WWE No DQ Match: Mandy Rose besiegt Sonya Deville

Street Fight: Seth Rollins besiegt Dominik Mysterio

RAW Women's Championship: Asuka besiegt Sasha Banks (c) - TITELWECHSEL!

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Randy Orton

Universal Championship Falls Count Anywhere Match: The Fiend besiegt Braun Strowman (c) - TITELWECHSEL!