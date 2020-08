In den vergangenen Wochen fuhr die TV-Show Monday Night RAW mit durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauern in den USA die schlechtesten TV-Quoten aller Zeiten ein - Grund genug für WWE-Besitzer Vince McMahon, die Show komplett auf den Kopf zu stellen.

Die aktuelle Ausgabe sorgte deshalb auch für diverse Überraschungen.

Die Wrestling-Liga hatte schon Stunden vor der Show bekanntgegeben, dass ein neues Bündnis backstage für Chaos sorgen würde, um die Fans zum Einschalten zu bewegen. Tatsächlich ging dann einiges bei der Produktion der Show schief, immer wieder fiel das Licht oder das Mikrofon aus. Außerdem wurde gezeigt, wie einige maskierte Männer Molotow-Cocktails auf einen Strom-Generator schmissen und diverse Kisten umgeworfen wurden.

Wer hinter den Attacken steckt, ist unklar und wurde noch nicht aufgelöst.

WWE führt RAW Underground ein

Stattdessen führte WWE eine neue, an eine Mischung aus Lucha Underground und den Film "Fight Club" erinnernde Show innerhalb der Show ein: "RAW Underground", geleitet vom nach längerer Pause zurückkehrenden Shane McMahon.

Dabei traten in einem dunklen Kellergewölbe mehrere Nachwuchswrestler gegeneinander an, auch RAW-Superstars wie Dolph Ziggler oder Ivar von den Viking Raiders nahmen teil. Ringseile oder Regeln gab es nicht - als Motto fungierte offenbar "Der Stärkere gewinnt". Ein Hüne namens Dabba-Kato setzte sich letztlich durch.

Die Gruppierung "The Hurt Business" mit MVP, Shelton Benjamin und Bobby Lashley wollte einen Zusammenhang mit den seltsamen Vorfällen bei RAW erkennen, stürmte das Underground-Setting und vermöbelte sämtliche anwesende Wrestler - hinterher wurde das Trio von McMahon als Sieger der ersten Underground-Folge gefeiert.

Beunruhigend: Im Raum standen diverse Wrestler nah beieinander, kaum jemand trug eine Maske. Außerdem gab es mehrere Tänzerinnen, die ebenfalls ohne Maske und Abstandsregeln auftraten.

SPORT1 fasst die weiteren RAW-Highlights zusammen:

- United States Champion Apollo Crews meldete sich zu Beginn der Show nach wochenlanger Abwesenheit zurück und verteidigte seinen Gürtel gegen MVP, der laut eigener Aussage eigentlich durch Crews' Nicht-Erscheinen der rechtmäßige Besitzer des Titels sei. Im Match setzte sich dann aber Crews durch und zerstörte alle Zweifel an der Rechtmäßigkeit seines Titels.

Wegen der Lichtprobleme im Match beschwerte sich MVP hinterher über unsichere Arbeitsbedingungen und forderte ein Rematch beim SummerSlam - Crews akzeptierte.

- Sowohl Asuka als auch Shayna Baszler meldeten ihr Interesse an der RAW Women's Championship von Sasha Banks an, Baszler tat dies sogar mit einem Faustschlag gegen Banks. Ein Match zwischen Banks und Baszler endete nach einem Angriff von Asuka ergebnislos. Banks erklärte dann, dass die Japanerin ein Rematch um den Titel bekomme, falls sie ihre Partnerin Bayley in der nächsten Woche bezwingen könne.

- In der KO-Show von Kevin Owens rauften sich die früheren Riott-Squad-Mitglieder Ruby Riott und Liv Morgan wieder zusammen und gingen auf die IIconics los. Morgan fuhr für ihr Team den Sieg ein, hinterher wehrten beide gleichzeitig einen Angriff der beiden Gegnerinnen ab.

- WWE Champion Drew McIntyre und Herausforderer Randy Orton lieferten sich eine hitzige Diskussion über die jeweiligen Probleme des anderen und schworen, dass sie beim SummerSlam als Sieger aus dem Match herausgehen würden.

- Nach einigen Wochen tauchte auch WWE-Legende Ric Flair, dessen Frau vor kurzem noch am Coronavirus erkrankt war, wieder bei RAW auf. Er zeigte sich enttäuscht, was Kevin Owens aus seiner Karriere gemacht habe. KO forderte Flairs Kollegen Orton daraufhin zu einem Kampf nächste Woche heraus.

- Nachdem Nia Jax in der vergangenen Woche einige Offizielle von WWE angegriffen hatte, sollte sie sich im Ring entschuldigen. Stattdessen forderte sie jedoch einen weiteren männlichen Offiziellen (Ex-Wrestler Pat Buck) auf, gegen sie zu kämpfen. Dieser lehnte ab und suspendierte Jax, außerdem würde sie kein Gehalt mehr bekommen. Die Cousine von Dwayne "The Rock" Johnson reagierte darauf nicht erfreut und verpasste dem Mann einen Kopfstoß.

- Der 24/7-Wandergürtel wechselte einmal mehr den Besitzer, Akira Tozawa setzte sich gegen Champion Shelton Benjamin und R-Truth durch.

- Rey Mysterios Sohn Dominic forderte nach seiner Attacke auf Seth Rollins den "Monday Night Messiah" zu einem SummerSlam-Match heraus. Rollins hatte vor einigen Wochen Legende Mysterio ein Auge "ausgerissen", später akzeptierte er das Match gegen Dominic.

Als Rollins dann Kommentator Tom Philips wegen seiner Kommentare pro Dominic angreifen wollte, schritt dessen Kollege Samoa Joe ein. Dominic nutzte die Ablenkung und ging erneut mit Kendostäben und Stühlen auf Rollins und dessen Gehilfen Murphy los.

- Sorgen um Montez Ford: In einem Match gegen Andrade brach das Mitglied der RAW Tag Team Champions Street Profits plötzlich zusammen, der Referee brach das Match sofort ab. Hinterher kümmerten sich einige Ärzte um Ford.

Der Kollaps dürfte Teil der Show gewesen sein. Tag Team Partner Angelo Dawkins erklärte hinterher, dass Ford möglicherweise vergiftet worden sei, Ehefrau Bianca Belair beschuldigte Zelina Vega und griff sie an. Vega hatte zuvor beteuert, nichts damit zu tun zu haben - womöglich war auch dieser Vorfall der mysteriösen neuen Gruppierung bei RAW geschuldet.

Die Ergebnisse von WWE RAW:

United States Championship: Apollo Crews (c) besiegt MVP

Liv Morgan und Ruby Riott besiegen The Iiconics

24/7 Championship: Akira Tozawa besiegt Shelton Benjamin (c) und R-Truth - TITELWECHSEL

Non-Title Match: Sasha Banks (c) vs. Shayna Baszler endet im No Contest

Angel Garza besiegt Angelo Dawkins

Montez Ford vs. Andrade endet im No Contest