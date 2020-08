Gemeinsam dominierten sie bei WWE den Wrestling-Ring, gemeinsam wuchsen sie als Reality-Stars und Unternehmerinnen darüber hinaus - nun feiern sie auch gemeinsam ihr Baby-Glück!

Innerhalb von zwei Tagen haben die Zwillingsschwestern Nikki und Brie Bella (36) ihren jeweiligen Nachwuchs auf die Welt gebracht: Am Freitag erblickte das erste Kind von Nikki Bella und ihrem Verlobten Artem Chigvintsev das Licht der Welt, am Samstag das zweite von Brie und ihrem Ehemann, dem früheren WWE-Kollegen Daniel Bryan, beides Jungen.

Am Sonntag gaben beide bei Instagram die freudigen Nachrichten bekannt, im Januar hatten sie schon ihre Schwangerschaft gemeinsam verkündet.

Brie und Nikki Bella sind nun Beauty-Unternehmerinnen

Nikki und Brie waren zwischen 2007 und 2019 bei WWE aktiv, nach dem wohl endgültigen gemeinsamen Karriere-Ende sollten sie in diesem Jahr in die Hall of Fame aufgenommen werden, was sich durch Corona verzögert hat.

Die Bellas (bürgerlicher Geburtsname: Garcia) wurden vor allem durch ihre gemeinsame Reality-Show "Total Bellas" auch einem größeren Publikum bekannt, sind inzwischen auch in der Mode- und Kosmetik-Branche etabliert und werden in den USA als "Schönheits-Mogulinnen" bewundert.

Vor allem Nikki beschäftigte den Boulevard auch durch ihre Beziehung zu Superstar John Cena, die Beziehung zerbrach 2018, trotz öffentlicher Verlobung bei WrestleMania und gemeinsamer Hochzeitspläne. Nikki ist nun liiert mit dem Tänzer Chigvintsev, der ihr Partner bei "Dancing with the Stars" war, der US-Version von "Let's Dance".

Brie und Bryan (eigentlich: Bryan Danielson) sind seit 2014 verheiratet, kurz nach Bryans umjubeltem (und von dramatischem Verletzungspech gefolgtem) Aufstieg zum Doppel-Champion bei WrestleMania 30. 2017 hatte das Paar sein erstes Kind bekommen, Tochter Birdie Joe.