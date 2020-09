Roman Reigns ist nach fünfmonatiger Pause zurück und neu durchgestartet - die Zukunft eines anderen WWE-Topstars ist dafür in der Schwebe.

Wie aktuelle Medienberichte enthüllt haben, ist der Vertrag von Brock Lesnar schon vor Monaten abgelaufen und die Verhandlungen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit stocken.

Zunächst vermeldete dies der Pro Wrestling Insider, der Wrestling Observer als weiteres Branchen-Leitmedium bestätigte es wenig später.

Brock Lesnar kassiert bei WWE gigantisches Gehalt

Lesnars Vertragsverhältnis zu WWE sei demnach mit WrestleMania 36 an sein Ende gelangt, der 43-Jährige verlor dort den WWE-Titel an den noch immer amtierenden Drew McIntyre - der Startschuss für die nächste Verhandlungssaga zwischen WWE und Lesnar.

Das "Beast Incarnate", das 2014 die legendäre WrestleMania-Siegesserie des Undertaker beenden durfte, hatte seine Ausnahmestellung bei WWE in den vergangenen Jahren immer wieder gesichert, indem es sich nie allzu lang an die Liga band und immer neue, lukrative Verträge aushandelte.

Obwohl Lesnar seit seinem Comeback 2012 nur noch zu ausgewählten Anlässen antritt, ist der frühere Schwergewichts-Champion von WWE Top-Verdiener, zuletzt schätzte Forbes sein Gehalt auf zehn Millionen Dollar pro Jahr - für lediglich acht Matches 2019. Der WWE-Standard für andere Performer liegt in normalen Jahren teils bei um die 200 Kämpfen bei TV-Shows, Großveranstaltungen und Touren.

UFC und AEW als Alternativen

Aktuell ist WWE wegen der Coronakrise in einer Sondersituation, dem Observer zufolge ist die Liga aktuell nicht akut an einer Verlängerung interessiert, ein Lesnar-Comeback werde für sie erst dann wieder richtig interessant, wenn sie wieder große Shows vor Zuschauermassen veranstalten könne. Dass WWE Lesnars langjährigen Manager Paul Heyman nun mit Reigns zusammengetan hat, wirkt auch wie ein Signal, dass Lesnar in naher Zukunft nicht eingeplant ist.

Theoretisch könnte Lesnar sich umorientieren, immer wieder flirtete er mit einer Rückkehr zur UFC ins reale Kampfsportgewerbe, auch die Anfang 2019 gegründete Konkurrenzliga AEW mit dem Milliardär Shahid Khan im Rücken wäre eine Option.

Mit der UFC konnte sich Lesnar - der dort immer ein Kassenmagnet war - zuletzt aber nicht mehr über die Konditionen eines weiteren Schwergewichts-Kampfs einig werden, auch bei AEW ist fraglich, ob die junge Liga bereit ist zu zahlen, was Lesnar verlangt. Letztlich war er in vergleichbaren Situationen doch immer wieder bei WWE gelandet.