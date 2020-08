Die Fans des WWE-Rivale AEW müssen sich ab dieser Woche für eine Weile umstellen - zum Teil auch die in Deutschland: Die wöchentliche TV-Show Dynamite wird mehrfach verschoben, weil der US-Haussender TNT die Playoffs der NBA überträgt.

SPORT1 gibt den Überblick, welche Shows betroffen sind und wie sie trotzdem zu sehen sind.

AEW Dynamite diese Woche in der Nacht von Samstag auf Sonntag

- In dieser Woche läuft Dynamite in den USA nicht wie gewohnt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit, sondern in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Sie läuft damit parallel zu NXT TakeOver XXX, der WWE-Show in der Nacht vor dem SummerSlam 2020.

Die deutschen Fans können die Dynamite-Episode dann auch schon in der Nacht auf dem Sender TNT Serie verfolgen, ab 0.40 Uhr. Auf dem gewohnten Freitagssendeplatz läuft ab 21.45 Uhr eine Wiederholung der Dynamite-Episode der vergangenen Woche.

- Die Dynamite-Episode kommende Woche verschiebt sich in den USA von Mittwoch auf Donnerstag (26. auf 27. August), also in die Nacht auf den Freitag deutscher Zeit. Die deutsche Ausstrahlung ist von den Veränderungen nicht betroffen.

- Die Dynamite-Episode am 16. September wird nur eine statt der gewohnten zwei Stunden lang sein.