Zwei Matches im cineastischen Stil, zahlreiche besondere Matcharten und einige Titelmatches: Die nächste WWE-Großveranstaltung in der Nacht vom 19. auf den 20. Juli dürfte wichtige Weichenstellungen vor dem zweitgrößten Event des Jahres, dem Summerslam am 24. August, stellen.

Das jährliche Event Extreme Rules hat 2020 ein zusätzliches Branding bekommen und heißt in diesem Jahr "The Horror Show at Extreme Rules". Tatsächlich sind zwei Matches angesetzt, die bei Fans von Horrorfilmen Gefallen finden dürften.

Zum einen kommt es zum sogenannten Eye for an Eye Match zwischen Seth Rollins und Rey Mysterio: Ziel ist es dabei, ein Auge des Kontrahenten herauszureißen - Folge einer 9 vor einigen Wochen, in dem dieser Mysterios Auge in eine Ringtreppe gerammt hat.

Wyatt fordert Strowman in Sumpf-Fight

Wie die Showkampf-Liga das Matchende lösen wird, dürfte spannend zu beobachten sein. Klar ist, dass WWE wie bereits mehrfach in diesem Jahr das Match als Mini-Filmchen produziert und CGI-Technologie nutzt, um das Entfernen des Auges zu simulieren.

Außerdem kommt es zum Wyatt Swamp Fight, einem Match in einem düsteren Sumpf mit Alligatoren. Dort soll laut seines alten Gimmicks als Sektenführer Wyatt früher gehaust haben, Gegner Braun Strowman gehörte damals noch dessen Wyatt Family ein. Strowmans Universal Title steht nicht auf dem Spiel, auch dieses Match wird vorproduziert und in cineastischem Format ausgespielt.

Der zweite World Champion der Company, Drew McIntyre, setzte seine WWE Championship dagegen gegen seinen alten Gefährten Dolph Ziggler aufs Spiel. Auch hierbei wird es eine besondere Matchart geben, die Ziggler jedoch erst unmittelbar vor dem Match verraten will.

Die Match-Card von Extreme Rules:

WWE Championship: Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Eye for an Eye Match: Rey Mysterio vs. Seth Rollins

Bar Fight: Jeff Hardy vs. Sheamus

RAW Women's Championship: Asuka (c) vs. Sasha Banks

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) vs. Nikki Cross

United States Championship: Apollo Crews (c) vs. MVP

SmackDown Tag Team Championship - Tables Match: The New Day (c) vs. Cesaro und Shinsuke Nakamura

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

WWE The Horror Show at Extreme Rules 2020 startet in der Nacht von Sonntag, 19. Juli auf Montag, 20. Juli um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network. Sky überträgt seit März nicht mehr, der neue Partner DAZN strahlt die Wochenshows RAW und SmackDown aus.