Er ist bemüht, sie diplomatisch zu verpacken - aber es ist letztlich doch eine Aussage mit enormer Tragweite.

WWE-Topstar Roman Reigns hat seine aktuelle, mittlerweile mehrere Monate andauernde Auszeit bei der weltgrößten Wrestling-Liga ausführlicher als bisher begründet. Die Kernaussage: Der an Leukämie vorerkrankte "Big Dog" sieht seinen Arbeitgeber nicht in der Lage, ihn vor einer für ihn potenziell besonders folgenschweren Corona-Ansteckung zu schützen.

"Ich bin nicht überzeugt und ich kann kein Vertrauen darin haben, dass jeder es so ernst nimmt wie ich und sich zu Hause isoliert", sagte Reigns in einem Interview mit dem indischen Portal The Hindu, das am Wochenende veröffentlicht wurde und inzwischen größere Verbreitung gefunden hat.

Der WWE-Kader sei eine "diverse Gruppe", in der viele Leute viel reisen würden und auch wenn er seinen Kollegen prinzipiell sein Leben anvertraue: "Ich kann nicht dasselbe Maß an Vertrauen aufbringen, wenn meine Kinder, meine Frau, meine Familie im Spiel sind."

Roman Reigns: WWE tut ihr Bestes

Das Interview mit dem fünffachen Familienvater Reigns wurde womöglich schon vor dem großen Corona-Ausbruch innerhalb des WWE-Kaders geführt, der Reigns in seiner Vorsicht bestätigt.

Der 35-Jährige übt allerdings ausdrücklich keine Kritik an WWE. Die Liga habe "alles getan, um ein möglichst sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen" - eine Ansicht, die nicht jeder vertritt, zumal WWE erst nach den angeblich zahlreichen Covid-Fällen in den eigenen Reihen mit systematischen Tests vor ihren TV-Aufzeichnungen begonnen hat und auch damit, zumindest denen, die nicht an der Ring-Action beteiligt sind, das Tragen von Masken vorzuschreiben.

Reigns pausiert sein Ende März, er zog sich kurzfristig aus seinem geplanten Match gegen Bill Goldberg bei WrestleMania 36 zurück - Berichten zufolge, weil Kollege The Miz mit Krankheitssymptomen zum Dienst angetreten war.

Vergangene Woche soll eine zweistellige Anzahl von WWE-Angestellten positiv auf das Virus Covid-19 getestet worden sein. Bestätigt haben es die Interviewerinnen Renée Young und Kayla Braxton sowie die Backstage-Producer Adam Pearce und Jamie Noble.