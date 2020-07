Wochenlang waren Marcel Barthel und Fabian Aichner von der deutschsprachigen Gruppierung Imperium nicht bei der Wrestling-Liga WWE zu sehen gewesen.

Dass sie selbst unter dem großen Corona-Ausbruch Ende Juni zu leiden hatten - entweder durch einen positiven Test oder eine freiwillige Quarantäne-Maßnahme - deuteten der Hamburger Barthel und der Südtiroler Aichner über die sozialen Medien an.

Marcel Barthel gibt einen Hinweis darauf, warum Imperium in den letzten Wochen nicht zu sehen war © Instagram/@fabian.aichnerwwe

Bei der aktuellen Ausgabe der Wochenshow NXT gaben die NXT Tag Team Champions dann ihr Comeback und besiegten das Duo Ever-Rise nach nur wenigen Minuten.

Als Barthel anschließend jedoch zu einer Promo ansetzte, wurde er von der Undisputed Era unterbrochen. Die Era um Ex-Champion Adam Cole, dominanteste Gruppierung des vergangenen Jahrs bei NXT, rannte zu viert in den Ring und attackierte Barthel und Aichner.

Imperium verteidigen Titel gegen Undisputed Era

Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly - der als Diabetiker seit Beginn der Corona-Pandemie im März nicht mehr im Ring stand - verpassten dem deutschsprachigen Duo nacheinander ihre Spezialaktionen. Als "Lohn" dafür erhalten Fish und O'Reilly in der kommenden Woche ein Titelmatch gegen Imperium.

Normalerweise besteht auch Imperium aus vier Mitgliedern und wäre somit zahlenmäßig ebenbürtig mit der Era - NXT UK Champion WALTER und Alexander Wolfe befinden sich jedoch in Deutschland und können wegen der aktuellen Situation nicht in die USA reisen. Barthel und Aichner leben dagegen in Florida und nehmen auch regelmäßig an den NXT-Shows teil.

Für die beiden wartet nun die schwierigste Aufgabe seit ihrem Titelgewinn vor einigen Monaten.

Die Ergebnisse von WWE NXT:

Io Shirai und Tegan Nox besiegen Candice LeRae und Dakota Kai

Johnny Gargano besiegt Roderick Strong

Mercedes Martinez besiegt Shotzi Blackheart

Non-Title Match: Imperium (c) besiegt Ever-Rise

Isaiah "Swerve" Scott besiegt Jake Atlas

Qualification Match for NXT North American Championship: Dexter Lumis besiegt Finn Balor und Timothy Thatcher