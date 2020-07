Die Wrestling-Liga WWE hat mit einer großen Ankündigung Doppelchampion Keith Lee bei NXT entlastet.

Das Super-Schwergewicht, das in einem Title vs. Title Match gegen Adam Cole vor zwei Wochen neben seiner North American Championship auch die NXT Championship gewann, legte seinen zuerst gewonnenen Titel nieder.

Er erklärte, dass es die anderen Wrestler limitieren würde, wenn er zwei Titel zur gleichen Zeit halten würde. Da jeder die gleichen Chancen auf einen Titel bekommen solle, habe er sich entschieden, nur die NXT Championship zu behalten.

General Manager William Regal legte daraufhin fest, dass der neue North American Champion in einem Ladder Match bei NXT TakeOver am 22. August bestimmt werden soll.

Karrion Kross nimm Keith Lee ins Visier

Bis dahin würden einige Triple Threat Matches steigen, deren Sieger sich für das Ladder Match qualifizieren. Das erste Qualifikations-Match gab es bereits in dieser Ausgabe, überraschend setzte sich Nachwuchsmann Bronson Reed gegen Jonny Gargano und Roderick Strong durch. In einem zweiten Quali-Duell treten kommende Woche Finn Balor, Dexter Lumis und Timothy Thatcher um einen Spot im Ladder Match an.

Lee muss sich derweil auch um seinen zweiten Titel sorgen: Der erst vor wenigen Monaten debütierte Karrion Kross besiegte im Main Event Lees ewigen Rivalen Dominik Dijakovic durch Aufgabe im Kross Jacket.

Lee musste hilflos mitansehen, wie Kross und seine Freundin Scarlett den Sieg feierten.

Die Ergebnisse von WWE NXT:

Dexter Lumis besiegt Killian Dain

Breezango besiegt Ever-Rise

Shotzi Blackheart besiegt Aliyah

Qualification Match for North American Championship: Bronson Reed besiegt Jonny Gargano und Roderick Strong

Timothy Thatcher besiegt Oney Lorcan

Karrion Kross besiegt Dominik Dijakovic