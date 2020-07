Der populäre englische Wrestler Mark "Rollerball" Rocco ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Rocco war in den 70er und 80er Jahren ein Wrestler in vierter Generation und trat häufig bei ITV's World of Sports sowie Joint Promotions und All Star Wrestling auf. Bei der japanischen Liga NJPW war er der Original Black Tiger und trat maskiert mit einer Tigermaske auf.

Der in Manchester geborene Rocco machte sich in diversen berühmten Fehden gegen Dynamite Kitd, Marty Jones, Thunder Liger und Dave Finlay einen Namen, als Black Tiger I etablierte er das Gimmick noch vor dem Black Tiger II, dem legendären Eddie Guerrero.

Rocco kollabiert und muss Karriere beenden

Er galt als einer der besten Junior Heavyweights seiner Zeit und nahm 1982 auch am WWF Junior Heavyweight Championship Tournament teil, das er gewann.

Nach einem Match gegen WWE-Ikone Fit Finlay 1991 kollabierte Rocco und musste seine Karriere beenden, nachdem Ärzte herausfanden, dass er aufgrund eines Herzfehlers nur noch über 30 Prozent der normalen Herzfunktion verfügte. Anschließend emigrierte er nach Teneriffa, wo er zurückgezogen lebte und nun starb. 2012 hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt als Mentor bei der Reality-Show "British Boot Camp" der Liga TNA (heute Impact Wrestling).

Zahlreiche unter WWE-Vertrag stehende Wrestler kondolierten Rocco, unter anderem auch William Regel und die NXT-UK-Stars Flash Morgan Webster und Mark Andrews.