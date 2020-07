Ein chaotischer Main Event bei der Wrestling-Liga AEW hat Altstar Chris Jericho einen wichtigen Sieg beschert.

Bei der Wochenshow Dynamite - der ersten regulären Ausgabe, nachdem die vergangenen drei Wochen unter den Mottos Fight for the Fallen und Fyter Fest standen, traf Jericho mit seinem Inner Circle am Ende auf den Jurassic Express.

Dieser hatte den Circle in der vergangenen Woche mit einer riesigen Ladung Orangensaft, die von der Hallendecke in den Ring fiel, überrascht. Jericho forderte Revanche und trat mit Partner Jake Hager (Jack Swagger) gegen die Jurassic-Parc-Mitglieder Luchasaurus und Luke Perrys Sohn Jungle Boy an.

Sammy Guevara kehrt von Suspendierung zurück

Als die weiteren Circle-Kollegen Santana und Ortiz eingriffen, versuchte die Ringrichterin einzuschreiten und bekam den Angriff eines Maskenmanns nicht mit. Der als Serpentico bekannte Wrestler - der bislang nur in der Show AEW Dark auf sich aufmerksam machen konnte - schlug Luchasaurus mit einem Baseball-Schläger nieder und ermöglichte Jericho nach dem folgenden Codebreaker den Sieg.

Der vermeintliche Serpentico demaskierte sich dann - und offenbarte seine wahre Identität, nämlich die von Circlie-Mitglied Sammy Guevara. Guevara war vor einem Monat suspendiert worden, weil er WWE-Star Sasha Banks mit einem alten, geschmacklosen Kommentar beleidigt hatte - und kam nun aus dieser 30-tägigen Suspendierung zurück.

Orange Cassidy und die Best Friends kamen Jurassic Express dann zur Hilfe und vertrieben die Bösewichte. Für die kommende Woche ist ein Fünf-gegen-Fünf-Match zwischen den Gruppierungen angesetzt.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite:

AEW TNT Championship - No Disqualification Match: Cody (c) besiegt Eddie Kingston

MJF besiegt Griff Garrison

Falls Count Anywhere Match: The Young Bucks besiegen The Butcher and The Blade

Diamanté besiegt Ivelisse

Adam Page besiegt Alan Angels

The Inner Circle (Chris Jericho und Jake Hager) besiegen Jurassic Express (Jungle Boy und Luchasaurus)