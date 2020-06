Ob US-Präsident Donald Trump sich das hätte vorstellen können?

Die vom ehemaligen NFL-Quarterback Colin Kaepernick geprägte Protestgeste "Take A Knee", die er bis heute als vermeintlich unpatriotischen Akt bekämpft, hat nun auch die Wrestling-Liga WWE erreicht - zu der er eigentlich beste Verbindungen hat.

Der ehemalige WWE-Champion Kofi Kingston und sein Partner Big E vom Team The New Day gingen vor einem Match bei der TV-Show Friday Night SmackDown symbolisch auf die Knie. Die amtierenden Tag-Team-Titelträger des SmackDown-Kaders zeigten damit Flagge gegen Rassismus und ihre Verbundenheit mit der nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen gewalttätigen Polizeieinsatz wieder in aller Munde befindlichen Black-Lives-Matter-Bewegung.

Das "Take A Knee" der beiden hat nicht dieselbe Tragweite wie die Proteste in der NFL, weil bei WWE nicht die Nationalhymne lief. Dennoch ist es ein bemerkenswerter Akt der Haltung in einem Unternehmen, dessen Chefetage eine enge Beziehung zum konservativen US-Präsidenten pflegt, der oft als Gaststar bei WWE auftrat und sogar in die Hall of Fame der Liga einziehen durfte.

Linda McMahon, Ehefrau von Firmenboss Vince McMahon, war zwischenzeitlich in Trumps Kabinett berufen worden und kämpft nun als Chefin eines "Political Action Comittee" für dessen Wiederwahl.

The New Day zeigen nicht zum ersten Mal Haltung

New Day zeigen die nicht zum ersten Mal: Schon vor zwei Jahren etwa sorgten Kingston, Big E und ihr derzeit verletzter Partner Xavier Woods für Aufsehen, als sie sich öffentlich von der WWE-Begnadigung der Legende Hulk Hogan nach dessen Rassismus-Skandal distanzierten. Sie empfanden dessen Bitten um Entschuldigung als nicht aufrichtig und hatten den Eindruck, dass er vor allem bedauerte, bei seiner Tirade erwischt worden zu sein.

Nun nahmen sie ihren Arbeitgeber beim Wort, als der nach dem Tod von George Floyd in einem Statement versicherte, "jeden zu ermutigen, der seine Stimme gegen Rassismus einsetzt".

Das anschließende Match gegen den Schweizer Cesaro und den Japaner Shinsuke Nakamura verloren New Day dann. Ihre Titel standen nicht auf dem Spiel, der Sieg der Gegner dürfte ein kommendes Titelmatch aufbauen. Im Vergleich zu dem, was Kingston und Big E vor dem Match taten, verblassten die WWE-Inszenierungen an diesem Abend aber.

AJ Styles holt Intercontinental-Titel in sehenswertem Match

Das beste Match des Abends lieferten sich AJ Styles und Daniel Bryan im Finale um den vakanten Intercontinental-Titel der Liga. Die beiden Ausnahme-Wrestler bekamen von WWE ungewohnt viel Zeit, ein packendes und technisch erwartbar hochwertiges Duell auf die Beine zu stellen.

Nach rund 40 Minuten offizieller Kampfzeit (mit Werbeunterbrechungen) setzte sich der im Zuge des Turniers von der Montagsshow RAW zu SmackDown gewechselte Styles mit dem Phenomenal Forearm durch.

Die weiteren Highlights:

- Jeff Hardy und Sheamus unterschrieben zu Beginn der Show den Vertrag für ihr Match bei Backlash. Wegen Hardys vermeintlichem Alkohol-Rückfall (den Sheamus selbst ihm offensichtlich angehängt hat) verlangte Sheamus einen Urin-Test von Hardy - eine Forderung, die nach hinten losging: Nachdem Hardy die Probe abgab, schleuderte er sie seinem Erzfeind ins Gesicht.

- Im Hauptkampf der Show taten sich Universal Champion Braun Strowman mit Money-in-the-Bank-Sieger Otis einmal mehr zusammen: Gemeinsam mit Otis' eigentlichem Tag-Team-Partner Tucker bezwangen sie Otis' Erzfeind Dolph Ziggler sowie John Morrison und The Miz, die Strowman am Sonntag in einem Handicap-Match um dessen Titel herausfordern. Otis - zwischenzeitlich abgelenkt von King Corbin, der sich an seine Freundin Mandy Rose heranmachte - pinnte Ziggler am Ende mit dem Caterpillar Elbow.

