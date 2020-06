Mitte April war er Opfer der realen Entlassungswelle von WWE, aber Drake Maverick ließ es sich nicht nehmen, eine Abschiedstournee zu bestreiten.

Der Brite willigte ein, für die Wrestling-Liga noch an dem Turnier um die Interims-Version des Cruiserweight-Titels anzutreten, für das er vor seiner Kündigung angekündigt war. Dieses Turnier fand bei der dieswöchigen Ausgabe von NXT sein Ende - und nahm für Maverick eine Wendung, die ihn selbst zu überraschen schien.

WWE inszenierte das Turnier als Chance für Maverick, sich mit einem Sieg einen Verbleib bei WWE zu verdienen und ließ den 37-Jährigen auch bis ins Finale vordringen.

Maverick, bei WWE vor allem für seine Comedy-Auftritte im Kampf um den 24/7-Titel in Erinnerung geblieben, präsentierte sich bei NXT zuletzt als ernstzunehmender Underdog, der all sein Herzblut in das Turnier steckte - in dessen Finale nun der maskierte El Hijo del Fantasma auf ihn wartete.

Triple H überreicht Drake Maverick neuen Vertrag

Gegen den Mexikaner gab Maverick nochmal alles, unterlag am Ende jedoch und musste dem Luchador den Interims-Titel überlassen (der eigentliche Champion Jordan Devlin steckt wegen der Corona-Pandemie in seiner irischen Heimat fest).

Die Show endete mit dem emotionalen Auszug Mavericks, der seinen Job also nicht durch einen Turniersieg retten konnte - scheinbar. Maverick wurde auf der Einmarschrampe jedoch von Paul Levesque alias Triple H erwartet, dem Talentvorstand von WWE und Verantwortlichen für NXT.

Triple H drückte dem verdutzten Maverick einen neuen Vertrag in die Hand, den er an Ort und Stelle unterschrieb. Unter Tränen ließ sich Maverick von Triple H herzen und posierte mit dem Schriftstück.

Via Social Media verkündeten WWE und Triple H dann auch offiziell, dass Maverick nun doch bei WWE bleibt und nun dauerhaft Teil des NXT-Kaders ist. Er hätte sich das "wohlverdient".

Die Ergebnisse von WWE NXT am 3. Juni 2020:

Candice LeRae vs. Mia Yim - Double Count Out

Mixed Match: Johnny Gargano & Candice LeRae besiegen Keith Lee & Mia Yim

Isaiah "Swerve" Scott besiegt Tony Nese

NXT Tag Team Championship Title #1 Contendership Match: Breezango besiegen Danny Burch & Oney Lorcan, The Undisputed Era (Bobby Fish & Roderick Strong)

Santana Garrett besiegt Aliyah

Cameron Grimes besiegt Bronson Reed

NXT Interim Cruiserweight Championship Title Tournament Final Match: El Hijo del Fantasma besiegt Drake Maverick - TITELWECHSEL!