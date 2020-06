Die Wrestling-Liga WWE war gerade dabei, ihre internen Beschränkungen wegen Corona zu lockern - nun bringt ein Covid-19-Fall ihre Planungen durcheinander.

Wie die Promotion mitteilte, ist ein ungenanntes Talent, das unter einem Entwicklungsvertrag bei ihr steht, positiv auf das Virus getestet worden. Infolgedessen sind die für den heutigen Dienstag geplanten TV-Aufzeichnungen für die Shows RAW und SmackDown verschoben worden, die kommende Woche ausgestrahlt werden sollen.

Anzeige

WWE verschiebt Tapings von RAW und SmackDown

Das Talent sei am 9. Juni zuletzt im Performance Center in Orlando gewesen, wo WWE derzeit seine beiden Hauptshows stattfinden lässt, heißt es in dem Statement. Andere Kolleginnen und Kollegen, auf die es getroffen sei, hätten keine Symptome gezeigt.

Als Konsequenz sollen nun dennoch alle Wrestlerinnen und Wrestler, das komplette Produktionsteam und andere Angestellte vor Ort getestet werden. Medienberichten zufolge sind es die ersten Corona-Tests, die WWE vornimmt. Bislang soll sich die Liga auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen wie Fiebermessungen beschränkt haben.

Nach aktuellem Planungsstand sollen die Tapings am Mittwoch nachgeholt werden.

Erster Fall von Corona im April

Der aktuelle Fall ist der zweite bestätigte bei WWE: Am 11. April wurde eine ebenfalls anonym gebliebene "On-Screen-Person" positiv getestet, hat sich seitdem aber auskuriert.

Einen größeren mittelbaren Effekt hat die Coronakrise durch die Auszeit, die Topstar Roman Reigns seit April einlegt. Der an Leukämie vorerkrankte Reigns hat ein erhöhtes Risiko - wobei er selbst erklärt, dass er zum Schutz seiner Familie pausiert.

Seit Beginn der Corona-Einschränkungen sendet WWE seine Shows aus dem Trainingszentrum in Orlando, zuerst vor Geisterkulisse, seit kurzem mit Nachwuchstalenten als Zuschauern. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat WWE diese Woche zudem erstmals ausgewählten Fans Zutritt zu RAW gewährt, teilweise handele es sich dabei um Freundinnen und Freunde der Stars.