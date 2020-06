Im Januar machte ihre Liga sie zum Champion, trotz massiver Vorwürfe, die kurz vorher offenbar wurden. Nun hat sich Impact Wrestling von Tessa Blanchard getrennt und den Titel freigegeben.

In einem knappen Statement verkündete das frühere TNA, dass die Promotion "ihre Beziehung zu Tessa Blanchard beendet und ihr den Impact Wrestling World Championship aberkannt hat". Blanchard hatte den Titel im Januar als erste Frau gewinnen dürfen, die 24-Jährige besiegte Sami Callihan bei der Veranstaltung Hard to Kill.

Der historische Moment war allerdings überschattet worden, indem eine ganze Reihe von Kolleginnen aus anderen Ligen Blanchard bösartiges Verhalten hinter den Kulissen vorgeworfen hatte. Die schwerste, mehrfach erhobene Anschuldigung: Sie soll die Puertoricanerin Black Rose rassistisch beleidigt und bespuckt haben - was Blanchard in einem mittlerweile gelöschten Tweet zurückwies.

Im Zuge der aktuellen #SpeakingOut-Bewegung wurde zuletzt öfters an die Vorwürfe gegen die 24-Jährige erinnert, der Grund für ihr Aus bei Impact scheint aber ein anderer sein.

Tessa Blanchard machte sich zuletzt unbeliebt

Blanchard hätte ihren Titel am 18. Juli bei der Veranstaltung Slammiversary verteidigen sollen, angekündigt war ein Match gegen Eddie Edwards, Ace Austin, Trey Miguel und Michael Elgin - wobei letzterer soeben wegen im Zuge von #SpeakingOut erhobener Vorwürfe suspendiert worden ist.

Dem Pro Wrestling Insider zufolge wäre Blanchards 2018 abgeschlossener Vertrag mit Impact allerdings vor dem Match abgelaufen. Die Liga, deren Planungen durch die Corona-Pandemie durcheinander gebracht worden waren, hätte sich mit Blanchard auf einen Extra-Deal für ihren letzten Auftritt einigen müssen, was nicht gelungen ist.

Generell sei das Verhältnis der beiden Parteien zuletzt frostig geworden: Zur Bewerbung des Matches hätte Blanchard Videomaterial aus ihrer Wahlheimat Mexiko schicken sollen, das aber nicht getan und Impact damit in Verlegenheit gebracht.

WWE zögerte mit Verpflichtung

Blanchard, Tochter von Tully Blanchard - dem legendären Tag-Team-Partner von Arn Anderson und als Gründungsmitglied der Four Horsemen um Ric Flair Teil der WWE Hall of Fame - hat sich in den vergangenen Jahren innerhalb kurzer Zeit zu einer der besten Wrestlerinnen der Welt entwickelt.

Ihr zwiespältiger Ruf hinter den Kulissen soll allerdings der Grund sein, warum sie überhaupt erst bei Impact gelandet ist und nicht längst von WWE unter Vertrag genommen wurde - obwohl sie sich 2017 mit einem starken Match gegen Kairi Sane im Mae-Young-Classic-Turnier empfohlen hatte.

Ein Gerücht, dass sie damals wegen ihres Benehmens aus dem Performance Center von WWE geflogen sei, hat Blanchard wiederholt dementiert. "Ich bin keine Heilige, ich hatte meine Aufs und Abs und dumme Entscheidungen getroffen", hatte Blanchard im Januar aber selbst zugegeben.