Die Welle an Vorwürfen, in denen zahlreichen männlichen Wrestlern toxisches Verhalten zur Last gelegt wird, hat auch den WWE-Rivalen All Elite Wrestling.

AEW reagierte am Freitag auf mehrere Anschuldigungen gegen ihren britischen Performer Jimmy Havoc, die im Zuge der an #MeToo erinnernden Kampagne #SpeakingOut ans Licht gebracht wurden - darunter ein Vergewaltigungs-Vorwurf.

Mehrere Vorwürfe gegen Jimmy Havoc von AEW

Eine Ex-Freundin Havocs berichtete, dass sie selbst Opfer von verbalen Verletzungen und unberechenbarem Verhalten des 36-Jährigen geworden wäre. Zudem übermittelte sie den Vergewaltigungsvorwurf einer anderen Frau: Havoc sei deren Schilderung zufolge sexuell übergriffig geworden, als die beiden ein Bett geteilt hätten, obwohl sie wiederholt fehlendes Einverständnis deutlich gemacht hätte.

Parallel dazu wurde Havoc auch Körperverletzung vorgeworfen: Ein männlicher Fan beschuldigte ihn, ihn im Jahr 2014 nach einer Show der britischen Liga ins Gesicht geschlagen zu haben, aus für ihn nicht nachvollziehbaren Gründen.

Havocs aktuelle Heimatliga teilte daraufhin mit, dass sie die Berichte zur Kenntnis genommen hätte und sich Konsequenzen vorbehalte. AEW erklärte im selben Atemzug jedoch auch, dass Havoc gerade "Behandlung und Beratung erhält, wie er die psychischen und drogenbedingten Probleme überwinden kann, die sein Leben beeinträchtigen".

AEW schloss eine Entlassung Havocs nicht aus, für den Moment aber heißt es: "Wir prüfen seinen Status in unserem Unternehmen und werden ihn thematisieren, sobald er seine Therapie erfolgreich abgeschlossen hat."