Die Wrestling-Liga WWE hat ihr Programm trotz Corona-Pandemie ununterbrochen fortgesetzt - aber nicht mehr alle Stars mischen dabei mit.

Liga-Aushängeschild Roman Reigns hat aufgrund der Sorgen um seine Gesundheit sein WrestleMania-Match gegen Bill Goldberg abgesagt und war seitdem nicht mehr in den TV-Shows zu sehen. Nun ist bekannt geworden, dass ein weiterer Kollege sich zurückgezogen hat: der amtierende Intercontinental Champion Sami Zayn.

Sami Zayn pausiert wegen Corona

Wie der Wrestling Observer berichtet, hat Zayn seine Teilnahme an der SmackDown-Ausgabe vergangene Woche abgesagt. Auch in dieser Woche fehlte der 35-Jährige, in der nächsten Episode aller Voraussicht nach ebenso - beide Shows wurden am vergangenen Montag aufgezeichnet.

Zayn war seit seinem Match gegen Daniel Bryan bei WrestleMania 35 Anfang April nicht mehr im Programm zu sehen (wie übrigens auch sein guter Freund Kevin Owens bei RAW). Zunächst ließ sich seine Abwesenheit mit einer Weisheitszahn-OP erklären, die er Mitte April vornehmen ließ. Laut Observer wäre er vergangene Woche allerdings schon wieder eingeplant gewesen, hätte einen Auftritt aber abgelehnt.

Die als Zayns Verbündete dargestellten Cesaro und Shinsuke Nakamura mischten derweil ohne den Kanadier weiter mit.

Seit dem großen Virus-Ausbruch in den USA zeichnet WWE die wöchentlichen Hauptshows RAW und SmackDown vor Geisterkulisse in ihrem Performance Center in Orlando auf. Dem Observer zufolge hat WWE allen Performerinnen und Performern mitgeteilt, dass sie die aber Freiheit haben, während der Pandemie nicht an den Shows teilzunehmen - und dass diese Entscheidung nicht gegen sie verwendet werden würde.

Zayn tickt anders als der WWE-Boss

Bislang war neben Reigns nur ein aktiver Wrestler bekannt geworden, der dieses Angebot wahrgenommen hat: der zum NXT-Kader gehörende Kyle O'Reilly, Mitglied der Gruppierung Undisputed Era. Wie der an Leukämie vorerkrankte Reigns ist O'Reilly als Diabetiker Risikopatient.

Zayn ist nun der dritte, von dem bekannt wird, dass er Vorsicht walten lässt. Eine Vorerkrankung ist bei ihm nicht bekannt, gewiss ist allerdings, dass Zayn ein politischer Mensch ist, der seine Überzeugungen stärker als viele Kollegen hervorkehrt.

Der syrischstämmige Zayn ist engagiert sich intensiv für die Opfer des Kriegs in der Heimat seiner Vorfahren, US-Präsident Donald Trump (der als alter Geschäftsfreund von WWE-Boss Vince McMahon eng mit der Liga verbunden ist) hat er derweil oft kritisiert, unter anderem auch schon für dessen Krisenmanagement in der Corona-Pandemie.

Auch Mitbürger, die die Krankheit nicht ernst nehmen und gegen die Restriktionen demonstrieren, hat sich Zayn auf seinem Twitter-Account schon vorgenommen. Gut möglich, dass auch seine WWE-Auszeit eine politische Komponente hat.