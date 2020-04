Die Folgen der Corona-Pandemie zwangen WWE zu einer Geister-WrestleMania ohne Zuschauer - es ist der Wrestling-Liga aber durchaus gelungen, einiges aus der Not herauszuholen.

Nachdem Tag 1 des erstmals zweitägigen Jahreshöhepunkts mit einem unorthodoxen, aber sehenswerten Mini-Actionfilm um den Undertaker schloss, inszenierte die Promotion auch an Tag 2 denkwürdige Momente.

Während aber der ersten Abend mit einem Sieg des Undertaker im "Boneyard Match" gegen AJ Styles endete, wurden am zweiten zwei ältere Stars, die die vergangenen Jahrzehnte entscheidend prägten, auf denkwürdige Weise bezwungen.

Drew McIntyre entthront Brock Lesnar

Im Hauptkampf verlor Brock Lesnar - der erste WrestleMania-Bezwinger des Taker 2014 - seinen WWE-Titel an den aufstrebenden Drew McIntyre, der damit seinen Aufstieg in die Showkampf-Elite krönte.

McIntyre steckte in einem kurzen, aber effektvollen Main Event dreimal den F5, die Standardaktion Lesnars ein. Er befreite sich jedoch auch dreimal, beim ersten Mal sogar schon, als der Ringrichter nur bis 1 gezählt hatte.

Als Lesnar und sein Manager Paul Heyman McIntyre dann drohten, die ganze Nacht so weitermachen zu können, konterte der "Scottish Psychopath" den Ansatz zum vierten F5 aus, schickte Lesnar in die Seile und empfing ihn mit seinem eigenen Standard-Manöver, dem Claymore Kick - den er selbst dann noch zweimal nachlegte und Lesnar damit schließlich abfertigte.

McIntyre, der einst als "Chosen One" von WWE-Bosse Vince McMahon inszeniert, dann aber abstürzte, zwischenzeitlich gefeuert wurde, 2017 aber als verbessertes Komplettpaket zurückgekommen war, hat damit seinen ersten ganz großen Titel bei WWE errungen.

The Fiend schlägt John Cena vernichtend

Mindestens genauso denkwürdig der Co-Main-Event: In einem ähnlich wie das Undertaker-Styles-Duell, aber noch surrealer inszenierten "Firefly Funhouse Match" verlor Superstar John Cena gegen seinen alten Rivalen Bray Wyatt beziehungsweise dessen Alter Ego The Fiend.

Der clever und voller Anspielungen inszenierte Horror-Trip führte Cena in die von Wyatt gesteuerte Funhouse-Welt, die die schizophrene Gedankenwelt Wyatts widerspiegeln soll: Cena wurde dabei wider Willen in eine Rückschau auf seine eigene Karriere transportiert, in der er sich auch plötzlich in seinen eigenen alten Charakteren als Jungstar und als rappender "Doctor of Thuganomics" wiederfand - und auch als Wiedergänger von Hulk Hogan in den achtziger und neunziger Jahren.

Auch Wyatt schlüpft zwischenzeitlich nochmal in seine alte Rolle als Kultführer der Wyatt Family (in der er von Cena bei WrestleMania 30 besiegt worden war) und dann schließlich in die des Fiend, der den durch Wyatts Kopfspielchen zermürbten Cena mit dem Aufgabegriff Mandible Claw niederstreckte und scheinbar "auslöschte". Das Match endete damit, dass der besiegte Cena von einem Moment auf den anderen aus dem Ring geschnitten wurde, als wäre er wegteleportiert worden (Lesen Sie hier die unglaubliche Geschichte, wie ein realer Mordfall den Fiend-Finisher inspirierte).

Fünf Wochen nach seiner umstrittenen Niederlage gegen den am ersten Tag von WrestleMania von Braun Strowman bezwungenen Bill Goldberg hat der Fiend sich mit Macht zurückgemeldet.

Die Ergebnisse von WWE WrestleMania 36 - Tag 2:

NXT Women's Title Match: Charlotte Flair besiegt Rhea Ripley (c) - TITELWECHSEL!

Aleister Black besiegt Bobby Lashley

Otis besiegt Dolph Ziggler

Last Man Standing Match: Edge besiegt Randy Orton

RAW Tag Team Title Match: The Street Profits besiegen Angel Garza & Austin Theory

SmackDown Women's Title Elimination Match: Bayley (c) besiegt Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks, Tamina

Firefly Funhouse Match: Bray Wyatt / The Fiend besiegt John Cena

WWE Title Match: Drew McIntyre besiegt Brock Lesnar (c) - TITELWECHSEL!