In der Nacht zum Donnerstag stemmten sich die großen US-Wrestlingligen WWE und AEW noch gegen die globale Corona-Pandemie und ihre Folgen.

Das TV-Duell zwischen den wöchentlichen Shows NXT und Dynamite könnte nun allerdings eines der vorerst letzten gewesen sein - zumindest eines der vorerst letzten mit frischem Material.

Der US-Bundesstaat Florida, wo beide Ligen zuletzt ihr Notprogramm aufzeichneten, hat am Mittwoch einen strengen Lockdown zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus Covid 19 verhängt.

Vom morgigen Freitag an bis mindestens zum 31. April "sollen alle Menschen in Florida ihre Bewegungen und persönlichen Interaktionen außerhalb ihres Zuhauses darauf beschränken, unverzichtbare Dienstleistungen wahrzunehmen oder anzubieten und unverzichtbaren Aktivitäten nachzugehen". Das Aufzeichnen von Wrestling-Shows dürfte nicht unter diese Definition fallen.

WWE und AEW haben vorerst noch Shows im Kasten

In den vergangenen Wochen hatten sowohl WWE als auch AEW ihr wöchentliches Programm als Geistershows ohne Zuschauer in Florida aufgezeichnet, AEW hat in Jacksonville seinen Firmensitz, WWE in Orlando sein Trainings- und Leistungszentrum.

WWE zeichnete dort vergangene Woche auch den sonst vor Stadionkulisse stattfindenden Jahreshöhepunkt WrestleMania 36 auf, der am Wochenende ausgestrahlt wird - eine Live-Ausstrahlung wäre nach den neuen Regeln in Florida nun auch nicht mehr möglich gewesen. Auch die kommenden Ausgaben von Friday Night SmackDown in der Nacht zum Samstag und Monday Night RAW kommende Woche sind schon im Kasten, sowie auch eine Reihe von NXT-Matches.

AEW soll in den vergangenen beiden Tagen an einem geheimen Ort noch Matches und Segmente für die kommenden TV-Wochen aufgezeichnet haben.

Wie es nun nach dem Lockdown weitergeht, ist unklar. Entweder müssen sich die beiden Ligen neue Locations in Staaten mit weniger strengen Corona-Verordnungen suchen oder bald nur noch aus der Konserve senden.