Die Wrestling-Liga WWE ist trotz Corona zum Live-Betrieb zurückgekehrt - und hat bei Monday Night RAW die ersten Weichen für die kommende Großveranstaltung Money in the Bank 2020 gestellt.

Bei der Montagsshow gab es die ersten Qualifikations-Matches für die Show am 10. Mai. In das Leitermatch der Frauen zogen Asuka, die frisch zurückgekehrte Nia Jax und die bei WrestleMania 36 gegen RAW-Damenchampion Becky Lynch unterlegene Shayna Baszler ein.

Zudem deutete sich klar an, wer den bei Mania neu gekürten Champion Drew McIntyre herausfordern wird: Der "Monday Night Messiah" Seth Rollins attackierte McIntyre nach dessen Sieg im RAW-Hauptkampf gegen den alten Rivalen Andrade und meldete damit Ansprüche auf McIntyres Titel an.

Für das Money-in-the-Bank-Match der Männer werden kommende Woche die ersten Teilnehmer ermittelt: Rey Mysterio, der WrestleMania wegen einer Corona-Quarantäne verpasst hatte, trifft dann auf Buddy Murphy, der Niederländer Aleister Black auf Nachwuchstalent Austin Theory und der vor kurzem zurückgekehrte Montel Vontavious Porter (MVP) auf Apollo Crews.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 13. April 2020:

Money in the Bank Qualifying Match: Asuka besiegt Ruby Riott

Aleister Black besiegt Oney Lorcan

Money in the Bank Qualifying Match: Shayna Baszler besiegt Sarah Logan

Austin Theory besiegt Akira Tozawa

Angel Garza besiegt Tehuti Miles

Money in the Bank Qualifying Match: Nia Jax besiegt Kairi Sane

Bobby Lashley besiegt No Way Jose

The Viking Raiders besiegen Cedric Alexander & Ricochet

Non Title Match: Drew McIntyre besiegt Andrade